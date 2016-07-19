Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin sayısı 240'a yükseldi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 210 emniyet mensubu, 6 bin 319 asker, bin 481 hakim-savcı ve 650 sivil gözaltına alındı, 990 kişi tutuklandı. Darbe girişimi sırasında 62'si polis, 5'i asker, 173'ü de sivil 240 kişi şehit oldu. Olaylarda bin 535 kişi yaralandı; darbecilerden 24'ü ölü, 50'si yaralı ele geçirildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 210 emniyet mensubu ile 6 bin 319 asker, bin 481 hakim-savcı ve 650 sivil gözaltına alındı, 990 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında 55'iAnkara'da, 5'i İstanbul'da, 2'si Muğla'da olmak üzere 62 polis, 4'ü Ankara, biri İstanbul'da 5 asker, 78'i Ankara, 94'ü İstanbul, 1'i Malatya'da 173'ü sivil toplam 240 kişi şehit oldu.

Darbe girişimi sırasında toplam bin 535 kişi de yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden 623 kişi bulunurken, Ankara'da 96, İstanbul'da 23, Muğla'da 3,Sakarya'da 1, Bayburt'ta 1 olmak üzere 124 polisin, Ankara'da 18, Sakarya'da 2, İstanbul'da 1 olmak üzere 21 askerin, Ankara'da 800, İstanbul'da 589, Eskişehir'de 1 olmak üzere bin 390 sivilin yaralandığı öğrenildi.

Gözaltı sayısı 8 bin 660

Darbe girişimi sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda 115'i general, bin 350'si subay, 4 bin 854'ü diğer askeri personel olmak üzere toplam 6 bin 319 askere gözaltı işlemi uygulandı. Operasyonlar sonucu emniyetten aralarında rütbelilerin de bulunduğu 210 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, bin 481 hakim ve savcının yanı sıra Ankara'da 39, İstanbul'da 3, diğer illerde 608 olmak üzere toplam 650 sivile gözaltı yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 990'ı tutuklandı. Bunlardan 34'ü polis, 17'si general, 65'i subay, 583'ü asker, 273'ü hakim ve savcı, 18'i sivillerden oluştu.

Şüphelilerden 80'i serbest kaldı, 215'i denetimli serbestlikle bırakıldı. Şüphelilerden hala gözaltında 7 bin 375 kişi bulunuyor.

Ayrıca, darbe girişiminde bulunanlardan Ankara'da 16, İstanbul'da 8 kişi ölü, İstanbul'da 48, Malatya'da 2 kişi yaralı ele geçirildi.