Darbe girişiminde görev aldığı iddia edilen albay Boğaziçi Köprüsü'nde intihara kalkıştı

TSK içindeki bir grup cuntacı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine katıldığı iddia edilen Kurmay Albay Birkan Çörez, Boğaziçi Köprüsü'ne çıkarak canına kıymak istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Albay Çörez'i polisler ikna ederek gözaltına aldı. Çörez yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarını ardından korkuluklardan indirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Boğaziçi Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, 241 kişinin hayatını kaybettiği kanlı kalkışmada görev alan ve 'paralel yapı' üyeliği ile suçlanan Albay Birkan Çörez Boğaziçi Köprüsü’nde aracından inerek koşmaya başladı. Köprü korkuluklarına çıkan Çörez intihar edeceğini söyleyince polis harekete geçti. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti’nde görev yapan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, bölgeye gönderildi.