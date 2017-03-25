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BBC Türkçe

'Darbe girişimin arkasında Gülencilerin olduğuna dair yeterli bilgimiz yok'

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye raporunda, "Dışişleri Bakanlığımız, Gülenciler ve darbe girişimindeki rolleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir" denildi.

25 Mart 2017 21:35

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye raporunda, "Dışişleri Bakanlığımız, Gülenciler ve darbe girişimindeki rolleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir" denildi.

Hükümete tavsiye niteliğindeki raporda, şu ifadelere yer verdi:

"Dışişleri Bakanlığı, genel anlamda, Türk Hükümeti'nin bu konudaki söylemine inanmaya istekli olmakla birlikte, bununla ilgili bağımsız bir analiz sunamamaktadır. Komisyon, biri sözlü olmak üzere Gülencilerin ifadesine başvurmuştur. Kanıtlar kişisel olarak bazı Gülencilerin darbeye karıştığını göstermesine rağmen, girişimden bir bütün olarak hareketin ya da ya da liderinin sorumlu olduğunu ispatlamaktan uzaktır. Dışişleri Bakanlığı, Gülencilerin İngiltere tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesini haklı gösterecek kanıta sahip değildir ve komisyon bu görüşe katılmaktadır"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, komisyonun raporunu yorumlarken, "Neyin kanıtını bekliyorlar diye açık ve net bir şekilde kendilerine sordum. Daha fazla kanıt, daha çok konuşma... Biz buna hazırız, bundan kaçmıyoruz, örtbas ettiğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin parlamentosunda da o gece o bombaların altında mücadele vermiş, iktidar ve muhalefetten milletvekilleri var. Bu tip raporlar hazırlanırken bizim milletvekillerimizle, gerek AK Parti'den gerek muhalefet partilerinden, bir araya gelin ve ortak bir rapor hazırlayın."

"Anlaştığınız konular, anlaşamadığınız konular net bir şekilde, ortaya koyulsun. Yani bu raporlar hazırlanırken hiç kimse detaylara bizim kadar hakim olamaz. Ama sadece bizi de dinlemesinler. Muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımızı da dinlesinler, onların hepsi o gece kahramanca parlamentonun bombalanmasına karşı parlamentoyu korudular. Bu tip raporlarda ya bizim görüşlerimiz hiç alınmıyor ya da alındıktan sonra bir kenara bırakılıp tek taraflı yazılıyor."

Almanya İstihbarat Servisi Başkanı'nın "Türkiye, Gülen konusunda bizi ikna edemedi" şeklindeki açıklaması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açmoıştı.

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