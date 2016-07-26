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Dünya

“Darbe girişimi yabancı ülkelerin bilgisi ve desteği olmadan yapılamaz”

"ABD ve Rusya'nın Türkiye'deki darbeden habersiz oldukları söylenemez"

26 Temmuz 2016 22:35

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, yabancı ülkelerin 15 Temmuz darbe girişimden haberdar olduklarını ve yaşananlara destek verdiğini söyledi.

Hurriyet.com.tr’nin İran merkezli İSNA ajansından aktardığı habere göre, Tebriz kentinde düzenlenen bir törende konuşan Tümgeneral Safevi ABD ve Rusya’nın darbe girişiminin arkasında olabileceğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin darbe girişimi sırasında Moskova’da bulunmasının ‘manidar’ olduğunu öne süren İranlı general, "ABD ve Rusya bölge konusunda yeni bir anlaşmaya mı vardı?" dedi. Safevi, şöyle devam etti:

"ABD ve Rusya'nın Türkiye'deki darbeden habersiz oldukları söylenemez. Bu çapta bir kalkışma, yabancı bir ülkenin desteği ve bilgisi olmadan yapılamazdı. Darbenin destekçileri konusunda büyük soru işaretleri var.”

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