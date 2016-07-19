Darbe girişimi soruşturmasında Tuğgeneral İsmali Gürgen serbest bırakıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sabaha karşı gözaltına alınan 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmali Gürgen, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Doğan Zelova'nın haberine göre, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, sabah 04.00 sıralarında göz altına alınmıştı. Gelibolu Emniyeti'nde işlemleri tamamlanan Tuğgeneral Gürgen, daha sonra adliyeye sevk edildi. Tuğgeneral Gürgen, sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.