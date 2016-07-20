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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi soruşturmasında görevden uzaklaştırılan kaymakam intihar etti!

Necmi Akman, koruma polisinin tabancasıyla kendini vurdu

20 Temmuz 2016 06:40

Darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kaymakamı Necmi Akman, koruma polisinin tabancasıyla intihar etti.

Manisa'da 18 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan 3 kaymakamdan biri olan Ahmetli Kaymakamı Necmi Akman, gece geç saatlerde Ulucami Mahallesi'ndeki konutunu koruyan polis memuru Ahmet G'nin bir anlık dalgınlığından yararlanıp belindeki tabancasını almak istedi.

Koruma polisiyle yaşadığı arbedede tabancayı ele geçiren Kaymakam Akman, başına bir el ateş etti.

Olay yerine çağrılan ambulansla önce Ahmetli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akman, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şakağına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Akman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Akman, Ahmetli'de iki yıldır görev yapıyordu.

Tabancasını kaptırdığı iddia edilen koruma polisi Ahmet G. ise olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ile Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Kurt, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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