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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi soruşturmasında 32 teğmene tahliye

Teğmenlerin darbe girişimine katılmadığı tespit edildi

10 Eylül 2016 02:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe girişimi soruşturmasında 32 teğmen tahliye edildi.

32 kursiyer jandarma teğmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, darbe girişimine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı’nca gönderilen idari tahkikat dosyası, görüntü ve olaya ilişkin ifadelerin değerlendirilmesinin ardından, 32 kursiyer jandarma teğmenin, adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti.

Talebi inceleyen sulh ceza hakimlikleri, tutukluların, sabit ikamet sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut durumlar itibarıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık darbe girişiminin ardından cuntanın sokağa çıkardığı askeri öğrencileri tahliye etmişti. 

 

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