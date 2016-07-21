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15 Temmuz Darbe Girişimi

İmama sela okutmadığı iddia edilen muhtar, 'darbeyi övmek' suçundan tutuklandı

Diyanet, darbe girişimi sonrasında tüm camilerde sela okunacağını duyurmuştu

21 Temmuz 2016 17:59

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında sela okumak isteyen köy imamına izin vermediği iddia edilen muhtar, 'darbeyi övmek' suçundan tutuklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Ben milletimize yönelmiş tankların namlularından, F16 uçaklarının sesinden rahatsız olmayan, Davudi sala sesinden rahatsız olacak bu topraklarda kimse görmüyorum. Bu gelenek devam edecek" demişti.

 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla sela okumak isteyen köy imamı Ahmet Çapa, iddiaya göre köy muhtarı Ahmet Yılmaz tarafından engellendi. İmamın şikayeti üzerine muhtar Ahmet Yılmaz, dün gözaltına alındı. Muhtar, Emniyet'teki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Muhtar, imamın sela okumasına engel olarak halkın bir araya gelmesini önlediği kanaatiyle, 'darbeyi övmek' suçundan tutuklandı.

 

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