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BBC Türkçe

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerler Times'a konuştu

15 Temmuz sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler İngiliz Times gazetesine, 'emirle gönderildikleri görev sırasında darbe girişiminden haberlerinin olmadığını' söyledi. Kendilerini 'laik Kemalist' olarak tanımlayan askerler gazeteye, "Türkiye'ye

21 Eylül 2016 08:37

15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler İngiliz Times gazetesinde yaptıkları açıklamada, 'emirle gönderildikleri görev sırasında darbe girişiminden haberlerinin olmadığını' belirtti ve "Türkiye'ye gönderilirsek işkence göreceğiz" dedi.

Sekiz asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak iki şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına kara verilmişti.

Türkiye ise askerler için iade talebinde bulunmuştu.

Times. 'Türkiye'de bulunan aile üyelerine misilleme yapılacağı korkusuyla adını söylemediğini belirttiği' bir askerin gazeteye, "Biz suçlu değiliz. Suçlular gibi muamele görmemeliyiz" dediğini aktardı.

Bu asker gazeteye ayrıca, "Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Türkiye'de ne olduğunu biliyoruz. İşkence göreceğiz" dedi.

Times askerlerin kendilerini, 'ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler' olarak tanımladıklarını ve 'tanınan günah keçilerine dönmekten korktuklarını' belirttiklerini yazdı.

Yine adını açıklamayan bir başka askerse darbe girişimiyle ilgili gazeteye şunları söyledi:

"İstanbul'da bir yere uçmamız ve bazı yaralı askerleri toplamaya yardım etmemiz emredildi. Ancak buraya vardığımızda polis tarafından yoğun ateş altına alındık.

"Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk ve haberleri kontrol etmek için bir iPad çıkarttık. Ne olduğunu anladığımızda kaçışımız bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti."

Times, askerlerin iltica başvurularıyla ilgili davaların gelecek hafta görülmesinin beklendiğini yazıyor.

Gazete, 'Yunanistan'ın başlangıçta askerlerin hızlı bir şekilde iadesi konusunda hevesli olduğu ancak Türkiye'deki, askerler ve memurlara yönelik tasfiyeler ardından bu hevesin azaldığı' yorumunu yapıyor.

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