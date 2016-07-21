Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askere ikişer ay hapis cezası verildi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 askere, ülkeye yasa dışı yollarla girmekten ikişer ay hapis cezası verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz asker, Dedeağaç'ta mahkemeye çıkarıldı. Polis eşliğinde adliye binasına giren askerler yüzlerini kapatırken, ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Türkiye'nin iadesini talep ettiği askerlerin yargılandığı Dedeağaç Suçüstü Mahkemesi, sekiz askere Yunanistan'a kaçak girmek suçundan ikişer ay hapis cezası verdi. Yunanistan'ın önümüzdeki süreçte, 8 askeri Türkiye'ye iade etmesi bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki mahkemeye getirilen iki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki başçavuş; Yunanistan'a yasa dışı giriş yapma suçundan yargılanıyordu.

Mahkemede sorgulanan askerler ifadelerinde, İstanbul Aksaray’da yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine geri döndüklerini iddia etti. Birliklerine döndükten sonra Whatsapp grubundan anlaşarak,saat 04.00 sıralarında birlikten helikopterle ayrıldıklarını anlatan askerler, boş bir araziye inerek kendi aralarında ne yapacaklarına karar verip, Yunanistan’a gelme konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti.

Ayrıca, askerler ifadelerinde Bulgaristan yerine can güvenliklerinin daha emniyetli olacaklarını düşündükleri Yunanistan’ı tercih ettiklerini ve hava sahasına girdikten sonra sahte SOS vererek acil iniş yaptıklarını anlattı.

Hâkim ısrarla, "Darbeye karışmadıysanız neden kaçtınız?" diye sordu

Hakimin, "Darbeye karışmadıysanız neden kaçtınız?" şeklinde ısrarlı sorularına ise askerler, tüm ordu mensuplarının canlarının tehlikede olduğunu düşündüklerini öne sürdü. Askerler Yunanistan'da kalmak istediklerini ve canlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye geri dönmek istemediklerini kaydettiler.

Dedeağaç Savcısı duruşmada, sekiz askerin ülkeye yasa dışı yollardan girmek suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca askerlerin yasa dışı suçlardan da cezalandırılmalarını ancak hafifletici sebeplerin gözönünde bulundurulmasını talep etti.

Cezaları belli oldu

Dedeağaç Suçüstü Mahkemesi sekiz darbeci askere ülkeye kaçak girmek suçundan 2'şer ay hapis cezası verdi.

Türk vatandaştan "Katilsiniz" tepkisi

Askerler polis eşliğinde adliye binasına getirilirken, ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Bu sırada bir Türk vatandaşı Türk bayrağı açarak askerlere "Hepiniz darbecisiniz. Katilsiniz!" diye bağırarak tepkisini gösterdi.

"Çantamızda dosya var"

Askerlerin mahkemeye getirilmelerinden önce ise davaya müdahil olmak isteyen Türk avukatlar basına açıklamalarda bulundu. İstanbul Barosuna bağlı Hukukçular Derneği üyesi Ramazan Arıtürk, "Bu darbeci askerlere ilişkin çantamızda dosya var. Bunları mahkemeye sunacağız" şeklinde konuştu.

Arıtürk, Yunanistan ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği bu askerlerin sığınma hakkı bulunmadığını belirterek, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen katiller sürüsü. Baskından sonuç alamayınca İstanbul'da sivil halkı katlettiler" ifadelerini kullandı.