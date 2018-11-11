Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica başvuru sayısı 5 bin 786'ya çıktı

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Kasım (DHA) - 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a iltica taleplerinde rekor artış devam ediyor. Ekim verileri ile beraber 15 Temmuz’dan itibaren 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın Ekim ayı iltica verilerine göre ülkeye iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısındaki artış sürüyor.Ekim ayında Yunanistan’a 706 Türk vatandaşının da iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı.2017 yılında iltica için 1,826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Ekim döneminde ise Yunanistan\'a kaçan 3 bin 807 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.Yunanistan\'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye\'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.

2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu

Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan\'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189\'a çıktı.

15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan\'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu.

Yunanistan\'a 2013 - 2018 Ekim tarihlerinde iltica için başvuranların uyrukları

Türkiye - 5 bin 922

Suriye - 59 bin 684

Pakistan - 24 bin 72

Afganistan - 24 bin 782

Irak - 21 bin 890

Arnavutluk - 8 bin 605

Bangladeş - 5 bin 478

İran - 4 bin 417

Gürcistan - 4 bin 31

Filistin - 3 bin 386

Diğer ülkeler - 29 bin 508

Toplam - 191 bin 825