Darbe girişimi sonrası kritik YAŞ; TSK komuta kademesi için hangi isimler konuşuluyor?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından öne çekilen Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) 28 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. YAŞ'ta, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’a gelip korunmasında önemli rol oynayan 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın daha üst düzey bir göreve getirilebileceği ileri sürülüyor.

Toplam 358 general ve amiralin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 124 general ve amiralin darbeci şüphesiyle gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları nedeniyle bu yılki şûrada, ordu yapılanmasında oluşan büyük bir boşluk doldurulacak.

Kulislerde Genelkurmay Başkanı dahil tüm kuvvet komutanlarının değişeceği iddiaları da seslendiriliyor. Rahatsızlığı nedeniyle GATA’da tedavi altında olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi bu yıl emekliye sevk edilecek. Yerine Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in geleceği öne sürülüyor. İdari yapının yanı sıra hiyerarşik olarak da İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gündeme gelen Jandarma Genel Komutanlığı'na, bu plan kapsamında 'orgeneral' düzeyinde atama yapılmayabileceği de konuşuluyor.

YAŞ'ta Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak da Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin getirilebileceği belirtiliyor.

Alt rütbeden atama

YAŞ sonrasında general ve ve amiral kadrolarının neredeyse yarısı değişecek. 6 bin 102 albaydan bin 325’inin bu yıl emekli edilebilmesi hukuken mümkün. Bunun dışında darbe girişimine katılan ancak henüz emeklilik sırası gelmeyen albaylar da TSK’dan uzaklaştırılacak. Böylece TSK ile ilişiği kesilen albayların sayısı 3 bini bulabilir.

Tasfiye sonrasında, orgeneral kadrolu görevlerden bir ya da ikisine korgeneral atacak. Korgeneral, tümgeneral ve tuğgeneral kadrolu görevlerin ise büyük bölümüne bir alt rütbeden komutanlar atanacak.



