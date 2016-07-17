Darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen'in evinin önünde eylem

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ABD'de yaşayan Türk vatandaşlar, girişimi protesto etmek için Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin önünde eylem yaptı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; protestoya başta başkent Washington DC ve New York olmak üzere çeşitli eyaletlerden Pensilvanya'ya giden çok sayıda Türk vatandaş da destek verdi.

Darbe girişiminin hemen ardından Washington DC'de Beyaz Saray önünde ve New York'ta Times Meydanı'nda yüzlerce kişi darbe karşıtı protestolar düzenlemişti. ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra farklı milletlere mensup çok sayıda kişi de darbe girişimine karşı Türk milletine ve hükümetine destek için eylemlere katılmıştı.