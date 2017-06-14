Darbe girişimi sonrası beyin göçü, Cihangir'i vurdu: Her yer satılık veya kiralık

Bloomberg, 15 Temmuz sonrası Türkiye'den Batı'ya yaşanan beyin göçünü haberleştirdi. 'Umudunu kaybettiği için' gidenlerin sayısının arttığı belirtilen haberde, "Tasfiyeler, İstanbul'un Beyoğlu gibi Avrupai semtlerinde emlak sahipleri ve emlak acenteleri için faciaya dönüştü" denildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Türkiye’de 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra gündeme gelen ‘beyin göçü’, dünya basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bloomberg sitesi, yurtdışına yerleşen kişiler ve iş insanlarıyla söyleşilerden derlediği haberinde, çok sayıda eğitimli insanın ülkeyi ter ettiğini, emlak sektörünün de sıkıntı yaşadığını yazdı.

‘Erdoğan’ın tasfiyesinin sonu görünmezken en iyi ve en parlak Batı’ya gidiyor’ başlıklı haberde özetle şu veriler yer alıyor:

"Her yer satılık veya kiralık"

Haberde, “Tasfiyeler, İstanbul’un Beyoğlu gibi Avrupai semtlerinde emlak sahipleri ve emlak acenteleri için faciaya dönüştü” denilirken, Cihangir’de 40 yıldır emlak danışmanlığı yapan Mustafa Aykaç ‘bir devrin bittiğini’ söyledi. İşini sürdürmekte zorlandığını anlatan Aykaç, “Neredeyse her şey satılık veya kiralık. Eski günler bitti” dedi.

"Miami'ye üç kat fazla başvuru"

Madalyonun öteki yüzündeyse, Miami’de ABD’ye yerleşmek isteyen Türklere danışmanlık yapan Epic Group adlı şirketin kurucusu Zeynel Biter işlerinin her zamankinden iyi olduğunu anlattı. Biter, şirketine yatırımcı vizesi almak için başvuranların sayısının üç kat arttığını söyledi.

"Gidecekleri ülkelerde insan haklarını soruyorlar"

Yurtdışında yatırımcı vizesi girişimlerine aracılık eden Londra merkezli CS Global Partners firmasıysa, Ocak 2017’den bu yana yabancı pasaport almak için kendilerine yapılan başvurularının her ay 25 oranında arttığını aktardı. Firmanın CEO’su Micha-Rose Emmett, “Türkler artık ülkelerinde artık sakin bir hayat yaşayabilecekmiş gibi hissetmiyor. Sürekli aldığımız sorulardan biri, başvuruda bulundukları ülkenin tarihsel olarak hukuka ne kadar uyduğu ve temel özgürlüklere ne kadar saygı gösterdiği konusunda” dedi.

"Kalp kırıklığı"

Haberde, Stockholm’e taşınma kararı alan yayıncı Barbaros Altuğ’un “Bu ülkenin modern, özgür bir demokrasi hayalime yaklaşabileceği umuduyla büyüdü. Şimdi bunun ben hayattayken gerçekleşebileceğinden emin değilim” sözlerine yer verildi. 43 yaşındaki Altuğ, İsveç’e taşınma kararı için ‘kalp kırıklığı’ sözcüklerini kullandı.

"Umudumuzu kaybettik"

Bloomberg’in görüştüğü Erdem ve Mervegul Kazakli çifti de ‘yolsuzluk, eğitim kalitesi ve sonu gelmeyen terör saldırıları’ nedeniyle Amsterdam’a yerleştiklerini anlattı. 30’lu yaşlarının başında yeni bir anne olan Mervegül Kazaklı, “Umudumuzu kaybettiğimiz için gittik. Çocuğumuzun büyümesi için daha iyi bir ortamın gelişmesini bekliyorduk ama bunun olmayacağı sonucuna vardık” dedi.

Eski iş yeri kapandı, iş bulamıyor

Adını vermeyen 28 yaşındaki bir araştırmacı ise çalıştığı şirketin 15 Temmuz sonrası kapatıldığını ve başka seçeneği kalmadığı için yurtdışına taşınmayı planladığını söyledi. Araştırmacı, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinden lisans ve lisansüstü diplomaları olmasına rağmen iş bulamadığını anlatarak “En azından birkaç yer, geçmişteki işyerim nedeniyle beni istihdam edemeyeceklerini söyleyecek kadar dürüst davrandı” dedi.

"Gidebilenler en iyiler arasından çıkıyor"

Haberde, Yemeksepeti.com’un eski sahibi Nevzat Aydın’ın 11 Nisan’da Twitter’dan yaptığı “Son bir yılda sekizinci çok iyi çalışanımı yurt dışına uğurlamak zorunda kalıyorum. Benim, şirketim ve ülkem için çok yazık” paylaşımına ve Özyeğin Üniversitesi’nden profesör Erhan Erkut’un “Isin kotusu gidebilenler en iyilerin arasindan cikiyor. Kurumlar kalanlar ile yürümeye devam etmek zorunda” yanıtına da yer verildi.

"6 bin milyoner terk etti"

Bloomberg, hükümetin son dönemde yurtdışına taşınanların sayısı konusunda veri sahibi olmadığını ve yetkililerden ilgili sorulara yanıt alamadığını da yazdı. Haberde, Güney Afrika merkezli araştırma şirketi New World Wealth’in yaptığı araştırmaya göre geçen yıl 6 bin milyonerin Türkiye’yi terk ettiği tespitine yer verildi; CHP’nin elde ettiği verilere göre her ay yaklaşık 10 bin eğitimli, beyaz yakalı işçi yurtdışına taşındığına dikkat çekildi.