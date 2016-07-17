Gazeteport, Rotahaber, ABC gazetesi, Meydan ve Karşı'nın ardından Haberdar'a da erişim yasağı!

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın darbe girişimi sonrası Medyascope, Gazeteport, Rotahaber, ABC Gazetesi, Meydan Gazetesi, Karşı Gazete ve Haberdar'ın internet sitelerine erişim engellendi. Medyascope akşam saatlerinde yayına açıldı.
Erişim engelleri Başbakanlık'tan gelen yazı üzerine Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından "idari tedbir" uygulaması kapsamında yürürlüğe konduğu öğrenildi. "İdari tedbir" kararını ele alan Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği'nin bugün sitelere erişim engeli konusunda karar vereceği bildirildi.
Siteye giren kullanıcılar şu uyarı ile karşılaşıyor:
“Bu internet sitesi aşağıdaki karara istinaden 5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir.
“İSTANBUL 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’nin 30-03-2015 tarih ve 2015/1617 sayılı kararı”
Haber siteleri ve yöneticileri, erişim engelini Twitter üzerinden duyurdu.