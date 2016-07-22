Darbe girişimi sonrası 44 bin 669 kişi kamudan uzaklaştırıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamu kuruluşlarında görevden almalar devam ediyor. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda görevden alma ve uzaklaştırmalar kapsamında toplam 44 bin 669 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Habertürk’ün haberine göre, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, TÜRKSAT ve bakanlıkların da bulunduğu pek çok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirildi.

Buna göre, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığında görev yapan 22 personel açığa alındı.

Hazine Müsteşarlığında 2 genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve 5 daire başkanı dahil toplam 62 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’nda 529 kişi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurumlardan toplam 529 kişi açığa alınırken, TÜRKSAT A.Ş'de ise 29 kişinin iş akitleri feshedildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığında merkez ve taşra teşkilatında çalışan 197 personel görevden alındı.

BTK’dan 170 kişi

BTK merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 170 kişi açığa alındı, kurum destek hizmetlerinde çalışan 58 personel de görevden uzaklaştırıldı

MEB’de rakam 21 bin 738’e ulaştı

MEB'de merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kamu personeline yönelik yürütülen çalışma kapsamında, açığa alınan kamu personeli sayısı 21 bin 738'e ulaştı, açığa alınan öğretmen sayısı ise 21 bin 29 oldu.

Öte yandan, Ankara Üniversitesinde görevli 4 öğretim elemanı açığa alındı.

TRT’den 300 kişi

TRT'de 300 kişi ve RTÜK'te çeşitli unvanlardaki 29 personel görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 58'i Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden olmak üzere çeşitli unvanlarda toplam 70 personel görevden uzaklaştırıldı.

262 askeri hâkim ve savcı

Bülent Ecevit Üniversitesinde 20'si öğretim üyesi, 11'i idari personel olmak üzere toplam 31 kişi açığa alındı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığınca 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

DHMİ’de 139 kişi

Darbe girişimi sonrası yapılan çalışmalar doğrultusunda Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde görevli 139 personel görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgilere göreyürütülen çalışmalar sonucu ilgili yasa ve mevzuat gereği DHMİ'de çeşitli birimlerde görevli 139 kişinin görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.