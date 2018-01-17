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Darbe girişimi sırasında ölen Yeni Şafak foto muhabirinin oğlu: Barlas ailesinden tiksiniyorum

"Takiyyecilikte çığır açan bu tipleri ekranlara, gazetelere, uçağa dolduran kim?"

17 Ocak 2018 17:51

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Sabah gazetesinde yazan ve ATV’de program yapan Barlas ailesine tepki gösterdi. Cambaz, "Barlas ailesinden tiksiniyorum, Bu tiplerin isimlerini ansam bile günüm kötü geçiyor, maneviyatım bozuluyor. Sizse evinize kadar sokuyorsunuz" dedi.

Alpaslan Cambaz, “Sürekli ama sürekli CHP eleştiren kafalardan bu memlekete şimdiye kadar fayda gelmemiş, bu saatten sonra da gelmeyecektir. AKP camiasında biraz aklı olan insan Kılıçdaroğlu'nu takmaz ve enerjisini kendi hükümetindeki çürükleri görmeye, onları ayıklamaya harcar. Hep dediğim gibi: Bu iktidar birçok saldırı gördü ama yıkılmadı. Fakat kötü savunulduğu için yıkılacak. Onu saldıranlar değil, savunanlar yıkacak” açıklamasında bulundu.

“Daha kaç 15 Temmuz yaşamamız gerekiyor?”

Sosyal medyadan AKP’li kalemlere sert tepki gösteren Alpaslan Cambaz, “Seni eleştiriyorum çünkü senden umudum var. Onu eleştirmiyorum çünkü ondan umudum yok. Bunu anlayabilmeniz için daha kaç 15 Temmuz yaşamamız gerekiyor? Yenikapı Ruhuna sadık kalmadı diye Kılıçdaroğlu'na yükleniyorsun. Sen sadık kaldın mı peki? Toplumu bu kadar ayrıştıranlar kim?

Taraf'ın haşereleri ifşa olmuş, daha o günlerde ne oldukları ortaya çıkmıştı. Şimdi takiyyecilikte çığır açan bu tipleri ekranlara, gazetelere, uçağa dolduran kim? Üsluplarıyla, yöntemleriyle, her şeyleriyle FETÖ'nün ta kendisi olanların elinde 15 Temmuz'u oyuncak eden kim?” sorularını yöneltti.

Alpaslan Cambaz, “Barlas Ailesinden tiksiniyorum” diyerek “Özellikle de kendi ismini Twitter hesabında bile ‘virüs’ yapan vasıfsızdan” Cemil Barlas’ı işaret etti.

Fuat Uğur, Kurtuluşu Tayiz ve Cemil Barlas’ın FETÖ’yü öven sosyal medyada mesajlarının fotoğrafını da paylaşan Alpaslan Cambaz, şunları yazdı:

“Hâlâ böylelerini adam yerine koyup TV'ye çıkaranlara da şehitlerimizin hakkını haram ediyoruz. A Haber'de az önceki manzara paylaştığım fotoğraflardaki gibiydi. Ne kadar midesi geniştir şunu izleyenin. Her şey göz göre göre oluyor. Görüp de susan korkakları da anlayamıyorum. Bu fitneciler yanına sokulur, seni bana beni sana kötü anlatır ve aranı açar. Kul hakkı yenen yerde berrak bir akılla düşünülmez. Bu tiplerin isimlerini ansam bile günüm kötü geçiyor, maneviyatım bozuluyor. Sizse evinize kadar sokuyorsunuz.”

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