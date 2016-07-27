Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralananlara ödenecek tazminat ve aylıklar ne olacak?

Milliyet yazarı Cem Kılıç, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde hayatını kaybeden ve malul kalanlara ödenecek tazminat ve aylıklarla ilgili olarak, "Darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve malul kalanlara ödenecek tazminatın tutarı normalden çok daha yüksek belirlendi. Tazminat miktarı 327 bin TL’yi bulacak" dedi.

"Darbe girişimi esnasında şehit olan sivillerin geride kalan hak sahiplerine en az 1.704 TL aylık bağlanacak. Aylığa ek olarak şehidin mirasçılarına 88 bin 596 TL maddi tazminat da ödenecek" diyen Kılıç, "Buna ek olarak sivil şehit eğer emekli ikramiyesine müstahak bir kamu görevlisi ise geride kalanlara en az 101 bin 885 TL ek tazminat ödenecek" ifadesini kullandı.

Cem Kılıç'ın, "15 Temmuz şehitlerine tavandan tazminat" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve malul kalanlara ödenecek tazminatın tutarı normalden çok daha yüksek belirlendi. Tazminat miktarı 327 bin TL’yi bulacak

Devlet 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimini engellemek için canını hiçe sayan ve tankların önüne yatma cesaretini gösteren sivil şehitlerin yakınlarına ve bu uğurda malul kalanlarla yaralananlara ödenecek tazminatları belirledi. Ödenecek tazminat rakamı sivil şehidin kamu görevlisi olmasına göre farklılaşıyor. Darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına ve malul kalanlara ödenecek tazminat miktarı normalden çok daha yüksek belirlendi.

Tazminat ve aylık ödemesi

Darbe girişimi esnasında şehit olanların yakınlarına ve malul kalanlara hem aylık bağlanacak, hem de maddi tazminat ödenecek. Darbe girişimi esnasında yaralananlara da maddi tazminat ödenecek. Ödenecek tazminat miktarı 327 bin TL’yi bulacak.

Darbe girişimi esnasında şehit olan sivillerin geride kalan hak sahiplerine en az 1.704 TL aylık bağlanacak. Aylığa ek olarak şehidin mirasçılarına 88 bin 596 TL maddi tazminat da ödenecek. Buna ek olarak sivil şehit eğer emekli ikramiyesine müstahak bir kamu görevlisi ise geride kalanlara en az 101 bin 885 TL ek tazminat ödenecek. Bu rakam kamu görevlisinin kademe ve derecesine göre artacak. Sivil şehit eğer kamu görevlisi değilse veya emekli ikramiyesine müstahak değilse bu durumda şehidin geride kalanları 150 bin 613 TL ek tazminat alacak. Dolayısıyla sivil şehitlerin geride kalanlarına toplam 239 bin TL’ye kadar tazminat ödenecek.

Farklılıklar olacak

Darbe girişimi esnasında canı pahasına sokaklara çıkan ve bu uğurda malul kalan sivillere de hem aylık bağlanacak, hem de maddi tazminat ödenecek. Sivil malullere en az 1.704 TL aylık bağlanacak. Aylığın miktarı malul kalan kişinin öğrenim durumuna göre artabilecek. Diğer yandan ödenecek maddi tazminat miktarı malullük düzeyine ve sivil malulün kamu görevlisi olup olmadığına göre de farklılaşacak. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz kalan ve başkasının sürekli bakımına muhtaç kalan malullere 177 bin 192 TL maddi tazminat ödenecek. Bu durumdaki kişi eğer emekli ikramiyesine müstahak bir kamu görevlisi ise ek olarak 101 bin 885 TL, değilse 150 bin 613 TL tazminat alacak. Dolayısıyla tazminat miktarı 327 bin 805 TL’yi bulabilecek.

Sivil malullerden ağır malul olmayanlara ise malullük derecesine göre 22 bin 149 TL ila 66 bin 447 TL arasında maddi tazminat ödenecek. Bu durumdaki kişilere 101 bin 885 TL ek tazminat ödenecek. Toplam tazminat miktarı 168 bin 332 TL’yi bulabilecek.

Kamuda istihdam

Darbe girişimi esnasında hayatını kaybeden sivillere yapılacak tazminat ve aylık ödemeler dışında tanınan bazı haklar daha var. Buna göre darbe şehitlerinin yakınları ve malul kalanlar;

1. Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi verilmesi,

2. Ücretsiz seyahat hakkı,

3. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Yurtlardan ve Yüksek Öğrenim Kredilerinden Öncelikle Yararlanma,

4. Su kullanım ücretinde indirim,

5. Kamuda istihdam hakkından yararlanabilecekler.

Yaralılara ‘maaş’ yok, tazminat var

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi esnasında yaralananlara da maddi tazminat ödenecek. Ödenecek tazminat miktarı 17 bin 719 TL’yi geçmemek üzere sağlık kurulu raporuna göre belirlenecek. Yaralananlara aylık bağlanması ise söz konusu değil.