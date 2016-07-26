Darbe girişimi operasyonu Dışişleri'ne sıçradı, iki büyükelçinin ilişiği kesildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Büyükelçiler düzeyinde görevden almalar olacak" demesinin ardından darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden almalar başladı. Dışişleri Bakanlığı'nda görevli iki büyükelçinin ilişiği kesildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun danışmalığını yapan Gürcan Balık ve eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı görevden alındı. Gürcan Balık'ın 2013'te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Fethullah Gülen'in görüşmesinde rol oynadığı belirtildi.

Hürriyet'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bürokraside başlayan Gülen cemaati üye oldukları iddiasıyla başlatılan tasfiye operasyonu Dışişleri Bakanlığı’na da yansıdı. Bakanlıkla ilişkisi kesilen diplomatlarla ilgili tebliğ sürecinin bu sabahtan itibaren başladığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında dün yapılan çalışmalar sonucunda büyükelçi düzeyinde 4 diplomatın bakanlıkla ilişiği kesildi. Bu büyükelçiler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı olarak görev yapan Gürcan Balık ve eski Kanada Büyükelçisi Tuncay Babalı da bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de büyükelçiler Şentürk Uzun ve Ali Fındık’ın da bakanlıkla ilişiği kesilmişti.

Büyükelçilerin yanısıra özellikle 2. katip ve daha alt düzeylerde onlarca meslek memurunun da ilişkisinin kesildiği de iddia ediliyor.

Davutoğlu - Gülen görüşmesinde rol oynamıştı

2013’ün Ağustos ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e danışman olan Balık daha önce uzun süre Davutoğlu’nun yanındaydı. Hem Dışişleri’nde özel kalem müdürlüğünü yapmış, 2010-2012 yılları arasında özel müşaviri olarak da çalışmıştı. 2013'te New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Fethullah Gülen'i ziyaret etmesinden bir hafta sonra haberi olmuştu.

Kendisine ziyareti haber veren kişinin Gürcan Balık olduğu belirtilmişti. Gürcan Balık’ın, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplantıdaki çıkışı Davutoğlu ile çalışmasının sonu olmuştu. Erdoğan, Balık ile ilgili rahatsızlığını Davutoğlu’na aktarmış bunun üzerine Davutoğlu dönemin Cumhurbaşkanı Gül’e giderek Balık’ı Köşk kadrosuna alması için ricada bulunmuştu. Gül ricayı kırmamıştı. Davutoğlu’nu Gülen’e götüren Balık öncesinde Gül’e haber vermemişti. İlk bilgiyi bir hafta sonra iletmişti. Gül hem gidişe hem geç haber verilmesine çok kızmıştı.