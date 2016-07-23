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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi operasyonları GATA’ya sıçradı; 3 tabip tuğgeneral gözaltı

GATA’da verilen raporlarla bazı subayların önünün kesildiği iddiaları inceleniyor

23 Temmuz 2016 19:59

Gülhane Askeri Tıp Akademesi'nde (GATA), darbe girişimi destekçisi olduğu öne sürülen hekimlerin usulsüz sağlık raporları verdiği gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, 3 tabip tuğgeneral gözaltına alındı. GATA’da verilen raporlarla bazı subayların önünün kesildiği iddiaları inceleniyor.

Hürriyet’in haberine göre, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) örgütlendiği iddia edilen üyelerine operasyon yapıldı.  Gözaltına alınan isimlerin verdikleri sağlık raporlarıyla,Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısında söz sahibi olduğu belirtildi.

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