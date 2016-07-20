Darbe girişimi operasyonları sürüyor; binlerce gözaltı ve tutuklamada son durum

TSK içindeki cuntanın başarısız darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Gözaltındaki asker sayısının 6 bin 746 olduğu, tutuklu asker sayısının ise 1258'e yükseldiği belirtildi. Darbe girişimi kapsamında soruşturması devam eden polislerden 121'i gözaltına alınırken 43'ü tutuklandı. 1094 hâkim ve savcı gözaltında bulunurken tutuklu sayısı 597’ye ulaştı. 23 öğretim üyesinin de gözaltında olduğu belirtildi. Başbakanlık'ta çalışan 10 mühendis de gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) derlemesine göre gözaltına alınma ve tutuklamalarla ilgili haberler şöyle:

Başbakanlık'ta Fuat Avni operasyonu; 10 gözaltı

17/25 Aralık operasyonlarının ardından bürokrasi, emniyet ve yargıda birçok devlet kurumunda yapılan operasyonları önceden tahmin ederek fenomen haline gelen 'fuat avni' hesabının yönetimiyle ilgili olarak 10 mühendisin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanlar arasında Veri Toplama Merkezinin İstihbarat Şefi Akif Mustafa Koçyiğit de bulunuyor.

Mersin'de 4 vali yardımcısı gözaltına alındı

Darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de açığa alınan 6 vali yardımcısından 4'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 vali yardımcısı ise aranıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen vali yardımcıları Ogün Bahadır, Ali Katırcı, Şükrü Yıldız, Eyüp Sabri Kartal, Veysel Özgür ve Mehmet Kurt'un adreslerinde gece saatlerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ali Katırcı, Şükrü Yıldız, Mehmet Kurt, ve Eyüp Sabri Kartal gözaltına alınırken, Veysel Özgür ile Ogün Bahadır adreslerinde bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen vali yardımcılarının ifadeleri alınacak.

İslahiye’de alay komutanlığı'nda görevli 8 subay tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi’nde, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 8 subay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçen cuma günü TSK içerisinde bir grup askerin İstanbul ve Ankara’da darbe kalkışmasının ardında İslahiye’de bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 8 subay dün gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 subay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İslahiye’de darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de aralarında 106’ncı Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Turgut Çelebi'nin de bulunduğu 26 asker tutuklanmıştı.

Serik'te 2 savcı tutuklandı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 savcı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun darbe girişimi soruşturması kapsamında açığa alınmasına karar verdiği Serik Adliyesi'nde görevli hakim E.Y. ile savcılar M.Y., M.A. ve A.Y. geçen cumartesi günü Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Serik Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan hakim ve savcılar Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılar M.Y. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Y. ile hakim E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen Haziran ayında göreve başlayan savcı O.Ö. ise HSYK kararıyla dün akşam açığa alındı.

Elazığ'da 1 albay gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da 1 albay gözaltına alınırken, 6 defterdarlık görevlisi ile 3 öğretmen, Valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Fırat Üniversitesi'ndeki 14 dekan da rektörlüğe istifa dilekçesi verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Elazığ'daki soruşturması devam ederken, soruşturma kapsamında 8'inci Kolorodu Komutanlığı'nda görevli bir albay gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında defterdarlık görevlisi 6 kişi ve Mill Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan 3 öğretmen de Valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan YÖK tarafından düzenlenen rektörler toplantısında alınan kararla, üniversitelerde görevli dekanların istifası istenmişti. Bunun istek doğrultusunda Fırat Üniversitesi'nde görevli 14 dekan, rektörlüğe istifa dilekçelerini sundu.

Serbest bırakılan 6 hakim ve savcı tekrar gözaltında

İzmir'de, darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 hakim ve savcıdan 24'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerine serbest kalan 2 savcı ile 4 hakim yeniden gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 30 yargı mensubundan 19'u hakim, 5'i savcı 24 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılar Kadir Bakırcı ve Mehmet Bayram ile hakimler Nazan Esma Somak, Mehmet Ayan, Atilla Metehan ve Bekir Erin ise sağlık problemleri nedeniyle, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun talebi üzerine, serbest kalan bu 2 savcı ile 4 hakim polis tarafıdan tekrar gözaltına alındı. Hakim ve savcıların yeniden adliyeye sevkedileceği ve tutuklanmalarının talep edileceği belirtildi.

Edirne’de 2 asker, 7 hakim-savcı tutuklandı

Edirne'de askeri darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 asker ile 7 hakim ve savcı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden kadın hakim ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Askeri darbe girişiminin ardından HSYK tarafından açığa alınan 8 hakim-savcı, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Edirne Adliyesi’nde Başsavcı Muhammed Savran tarafından sorgulanan hakim ve savcılar, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 14 saat süren yargılamanın ardından savcı Cevat Gül, hakimler Ayşe Neşe Gül, Yasemin Polat, Ahmet Okumuş, Yener Ata, Ülkü Ergin, Hasan Özdemir, Erdem Cuma Bozkurt tutuklama istemiyle nöbetçi mahkeme sevk edildi. Alınan savunmaların ardından mahkeme hakim Yasemin Polat’ı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, diğer savcı ve hakimler tutuklandı. Adliyeden elleri kelepçeli olarak hakim ve savcılar polis minibüsüne bindirilerek Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine konuldu.

Üsteğmen ve başçavuş tutuklandı

Darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevli Üsteğmen İsmet Sezgin ile tank ve zıhlı personel taşıyıcı askeri araçların çıkış yaptığı Karaağaç Cemaattin Alkoç Kışlası’nda görevli Başçavuş Mustafa Gençay, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Edirne Adliyesi’nde ifadeleri alınan 2 asker, dün gece çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak elleri önden kelepçeli olarak polis aracına konuldu ve cezaevine götürüldü. Darbe soruşturmasına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

Darbe girişimi polis engellenmişti

Edirne’de geçen 15 Temmuz gecesi askeri darbe girişimi sırasında Karaağaç Celalettin Alkoç Kışlası’ndan çıkan tank ve zıhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, kent merkezine gelmeden polis ekiplerince Meriç ve Süvari Köprüsü üzerinde kamyonlar önlerine çekilerek durdurulmuştu.

Çanakkale'de 16 hakim ve savcı tutuklandı

Çanakkale'de darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 16 hakim ve savcı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale'de 16 hakim ve savcı gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakim ve savcılar, dün öğlen adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan hakim ve savcılar, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Gelibolu'da 10 subay tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, darbe girişimi sonrası gözaltına alınan 10 subay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gelibolu'dan İstanbul'a gitmek üzere 467 Kara Harp Okulu öğrencisi birlikte otobüslerle yola çıkan 2 Yüzbaşı, 5 Üsteğmen ve 3 Teğmen, 16 Temmuz'da gözaltına alındı. Kara Harp Okulu öğrencilerinin emniyetteki işlemleri sürürken, subaylar dün akşam adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 10 subayın tamamını tutukladı.

Kars’ta 10'u karı- koca, 11 hakim- savcı tutuklandı

Darbe girişimi sonrası Kars'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u karı- koca, 11 hakim ve savcı tutuklandı.

HSYK'nın kararının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, cumhuriyet savcısı Y.H., eşi hakim E.A.H., cumhuriyet savcısı F.A., eşi hakim N.A., cumhuriyet savcısı M.Ç., eşi hakim G.H.Ç., cumhuriyet savcısı S.K., eşi hakim G.K, cumhuriyet savcısı H.İ.N. ve eşi hakim G.E.N. ile hakim R.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim ve savcılar, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece 'silahlı örgüte üye olmak' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 32 hakim ve savcı, 25 asker, 2 emniyet müdürü tutuklandı

Darbe girişiminin ardından Konya'da 25 rütbeli asker, 32 savcı ve hakim ile 2 emniyet müdürü tutuklandı. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 21 askerin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Geçen 15 Temmuz günü yapılan darbe girişiminin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz, Jandarma Konya Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Hava Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ün de bulunduğu 54 asker, 3'ü emniyet müdürü 12 polis, 36 hakim ve savcı gözaltına alındı.

Kurmay albay tutuklandı

Sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Jandarma Konya Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu ile 1 binbaşı ve 1 yüzbaşının ile Akseki Jandarma Komanda Taburu'nda görevli askerlerinde bulunduğu 33 rütbeli askerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 asker de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İçeride duruşma devam ederken bazı asker aileleri de adliye önünde bekledi.

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 21 askerinde sorgusunun sürdüğü belirtildi.

32 hakim ve savcı tutuklandı

Gözaltına alınan 36 hakim ve savcıdan da 32'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 10 hakim ve savcının da arandığı belirtildi.

2 emniyet müdürü tutuklandı

Gözaltına alınan 12 polisten, Kadınhanı İlçe Emniyet Mehmet Demir ve Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kambur da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 polisin sorgusun sürdüğü belirtildi.

'Cihanbeyli'de bir göreve gideceğimiz söylendi'

Tutuklanan Jandarma Konya Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu'nun ifadesinde darbe girişimi suçunu kabul etmediği öğrenildi. Sakaoğlu'nun, geçen cumartesi Cihanbeyli ilçesinde düzenlenecek şenlik için Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndan 30 askeri görev için şenlikten bir gün önce göreve çağırdığı iddia edildi. Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerinde mahkemedeki ifadesinde, 'Asker, olarak bize verilen emri yerine getirdik. Bize, Cihanbeyli'de bir göreve gideceğimiz söylendi. Biz de daha önce nasıl dış göreve gidiyorsak, aynı şekilde yola çıktık. Daha önce nasılsa aynı silahlarımızı yanımıza aldık. Farklı bir şey yoktu. Ancak Konya'ya geldiğimizde gözaltına alındık. Bize yöneltilen darbe iddialarını kabul etmiyoruz' dedikleri öğrenildi.

Gözaltına alınırken üniforması üzerinde olan Jandarma Konya Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu'nun adliyeye sevk edildiği sırada sivil kıyafetli olduğu görüldü. Üniformalarıyla adliyeye getirilen Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli askerlerden tutuklananların ise tutuklama kararının ardından, jandarma komutanlığından askeri eşofman getirilerek askerlere giydirildi. Tutuklanan askerlerden bazıları cezaevine konulmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Generaller

Soruşturma kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar İstanbul'da, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş de Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da tutuklanan asker sayısı 788'e çıktı

İstanbul'da darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 788'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılıkça ifadeleri tamamlanarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 1522 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

Adıyaman'da 'PDY' operasyonuna 3 tutuklama

Adıyaman'da, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si polis 3 kişi tutuklandı.

TSK içindeki bir grup askerin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da gözaltına alınan biri amir 2 polis memuru ile 1 adliye zabıt katibi, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kayseri’ de tutuklanan tsk mensubu sayısı 48’ e ulaştı

Kayseri’den 12 nci Hava Ulaştırma ana üs komutanlığından çeşitli illere izinsiz olarak nakliye uçağı kaldıran ve Malatya’da gözaltına alınıp getirilen aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 45 asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri’ de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan TSK mensubu sayısı 48 ‘e yükseldi. Soruşturma kapsamında Hava pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve iki albay da tutuklanmıştı.

Batman'da 5 subay tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz'u 12 saat süreyle rehin aldıkları belirtilen 4 binbaşı ile 1 üsteğmen, bugün sabah saatlerine kadar süren yargılama sonunda tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, saat 19.00'da Batman İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz'un evine giderek, iddiaya göre başına silah dayayıp rehin alan İstihbarat Şub Başkanı Jandarma Binbaşı Cihanhan Efe, Jandarma Kurmay Binbaşı Adnan Ergün, Jandarma Kurmay Binbaşı Necip Nefesoğlu ve Jandarma Kurmay Binbaşı Hasan Ali Gider, Jandarma Terörle Mücadele Kısım Amiri Üsteğmen Alpaslan Tuna gözaltıla alındı. 5 subay, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren 5 subay, tutuklanmaları talebiyle Batman 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 8.5 saat süren yargılama sonunda bugün sabaha karşı tutuklanan 4 binbaşı ile 1 üsteğmen, Batman M Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Ayvacık'ta da 3 gözaltı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bir Belediye Meclis üyesiyle birlikte 3 kişi darbe girişi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Darbe girişi sonrası Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, bazı dernek ve evlerde arama yapıldı. Evrak ve dokümanlara el konuldu. Ayvacık Belediye Meclisi Üyesi N.Ç. ile Ayvacık Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yöneticisi F.G. ve Ö.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusu sürüyor.

Darbe girişimine destek veren 21 asker tutuklandı

İzmit'te, darbe girişimine destek veren 35 askerden 21 subay ve astsubay tutuklanırken, 14 er ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'de darbe girişimine destek verdikleri belirlenen 104 subay, astsubay, uzman çavuş ve askerler gözaltına alınırken, gece saatlerinde 35 asker adliyeye sevk edildi. Sabaha kadar devam eden yargılamanın ardından 21 subay, astsubay ve uzman çavuş tutuklanırken, 14 er ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyette sorgulamaları devam eden diğer askerlerin ise bir kısmının bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Askerlerin adliyeye sevk edilmesi sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zonguldak'ta 10 hakim ve savcı tutuklandı

Zonguldak'ta, darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 yargı mensubu tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada, il genelinde 24 hakim ve savcı gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 hakim ve savcı, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularından sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 10 yargı mensubu tutuklandı.

Emniyette işlemleri devam eden 14 hakim ve savcının da bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Bolu'da 14 yargı mensubu tutuklandı

Bolu'da, darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınan 17 hakim ve savcıdan 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 17 hakim ve savcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan yargı mensupları dün akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyenin arka kapısından içeriye alınan yargı mensupları savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

'Paralel devlet yapılanması' bağlantılı oldukları iddia edilen yargı mensupları, Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Adliyedeki işlemleri yaklaşık 13 saat süren hakim ve savcılardan 14'ü tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 14 hakim ve savcı, hastanedeki sağlık kontrollerinden sonra cezaevine gönderildi.

Düzce'de 2 vali yardımcısı tutuklandı

Düzce 'Paralel devlet yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Vali Yardımcıları Kazım Karabulut ve Muhammed İmamoğlu tutuklandı.

Düzce Vali Yardımcıları Kazım Karabulut ile Muhammed İmamoğlu, darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı'ınca görevden alındı. Karabulut ve İmamoğlu, ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karabulut ve İmamoğlu, Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Vali yardımcıları Karabulut ve İmamoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darbeyi övmekten tutuklandılar

Darbe girişiminin ardından sosyal medya hesaplarında darbeyi överek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları iddia edilen T.A. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Darbe ve darbeciyi övmek', 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Adana'da 31 polis gözaltına alındı

Adana darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adana eski Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 31 polis gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti emniyetin diğer birimlerinin de desteğiyle 'paralel yapılanma' mensubu olduğu iddia edilen polislerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında aralarında eski Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Mithat Dobur, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk, eski İstihbarat Şube Müdürü Ertuğrul Yetkin'in de aralarında bulunduğu 31 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Müdür: Darbeyi ben yapmadım

Eski Emniyet Müdürü Avcı, sağlık kontrolü çıkışında, "Darbeyi ben yapmadım. Askerleri ben çıkartmadım. Tankları ben çıkartmadım" diye bağırdı. Gözaltına alınan polislerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Darbe girişimine katıldığı iddia edilen üsteğmen İzmit'te yakalandı

Darbe girişimine katıldığı iddia edilen jandarma üsteğmen Arda Uzun, İstanbul'dan Ankara'ya giderken İzmit'te polis ekiplerince gözaltına alındı.

Darbe girişimine katıldığı iddia edilen jandarma üsteğmen Arda Uzun'un, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlendi. Arda Uzun'un kullandığı otomobilin plakası tespit edilerek araç takibe alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri uzun bir takip sonrası otomobili TEM Otoyolu Kartepe mevkiinde durdurdu. Üsteğmen gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ulus Kaymakamı gözaltında

Bartın'ın Ulus İlçesi Kaymakamı Selçuk Şakar, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada 'paralel devlet yapılanması'yla bağlantısı olduğu iddia edilen Kayakam Selçuk Şakar, dün akşam saatlerinde konutunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaymakam Şakar, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgusu devam eden Kaymakam Şakar'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan daha önce gözaltına alınan Ulus İlçe Emniyet Amiri Levent Mustafaoğlu, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mersin'de 22 asker ve polis tutuklandı

Mersin'de darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla ile gözaltına alınan aralarında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu 7'si asker, 1'i sivil memur 14'ü polis 22 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu sabaha kadar sürdü. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 22 kişi tutuklandı. Tutuklananların isim ve görevleri şöyle:

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Deniz Binbaşı İlhan Tabur, Deniz Yüzbaşı Tuncay Kabukcı, Deniz Astsubay Başçavuş Hakan Öğüt, Deniz Uzman Çavuş Mehmet Şimşek, Deniz Astsubay Üstçavuş Mehmet Emin Toker, Deniz Uzman Çavuş Serkan Açar, sivil memur Kadir Nevzat Yontgan ile polislerden emekli 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Salim Yavuz, 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen, 4'üncü sınıf Emniyet Müdürleri Selahattin Akçay, Yaşar Şimşek, İsa Karabudak, Emniyet Amiri Bekir Polat, Emniyet Müdürü Recep Yıldız, daha önce ihraç olan Emniyet Amiri Koray Gün, Başkomiser Süleyman Akçin, Komiser Yardımcıları Seydi Vakkas Fidan, Mustafa Uyanık, polis memurları İrfan Tellioğlu, Seren Kesici ve Mustafa Gezginci.

İzmir'de 15 asker tutuklandı, 2 asker serbest

İzmir'de, darbe girişimi sonrasında başlatılan darbe girişimi operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas'ın da bulunduğu 18 askerden 15'i tutuklandı, 3 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'cumhurbaşkanına suikast' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Kurmay Albay Murat Yılmazarslan, Güney Deniz Saha Harekat Başkanı Kurmay Albay Malik Karahan, 2'nci Komando Tugayı Kurmay Başkanı Yarbay Bülent Eryılmaz, Albay İlsev Hazır, Yarbay Arif Özsoy, Üsteğmen Yasin Yılmaz, Albay Ramazan Gençer, Yarbay Akif Açıkgöz, Yüzbaşı Kadir Silay, Yarbay Faik Baran, Albay Ali Can Özcan, Binbaşı Orhan Demir, Teğmen Süleyman Kayıbaşı ve Astsubay Emre Karayer tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan Albay Yener Karaduman, Astsubay Emre Bilgin ve Uzman Çavuş Hakan Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 23 şüphelinin ise savcılık sorgusu devam ediyor.

Eskişehir'de 2 havacı general ile 3 hakim üsteğmen tutuklandı

Darbe girişiminin ardından Eskişehir'de gözaltına alınan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1'inci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal ile 3 hakim üsteğmen tutuklandı. 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak savcılıkça serbest bırakıldı.

Tümgeneral Suat Murat Semiz, Tuğgeneral Recep Ünal ve Tuğgeneral Dursun Pak, geçen cumartesi günü polisler tarafından savcılığın talimatıyla Eskişehir'deki 1'inci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan 3 havacı general ile gözaltında bulanan 3 üsteğmen sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Tuğgeneral Dursun Pak, nöbetçi savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, Tümgeneral Suat Murat Semiz, Tuğgeneral Recep Ünal ile 3 hakim üsteğmen ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Tümgeneral Suat Murat Semiz, Tuğgeneral Recep Ünal ve 3 hakim üsteğmenin tutuklanmasına karar verdi.

Adliyede işlemleri tamamlanan 2 havacı general ile 3 hakim üsteğmen daha sonra polisler tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık raporu alındı ardından da Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Hakim ve savcılardan 12'si tutuklandı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 140 hakim ve savcının arasında bulunan 12'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 98'i gözaltına alınarak sorgusuna başlanmıştı. Başsavcıvekilleri tarafından sorgulanan hakim ve savcılardan 16'sı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Türkiye Cumhuriyet hükümetini kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlaması ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi 6. Ve 7. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından sorgulanan hakim ve savcılardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 hakim ve savcı ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Gözaltındaki hakim ve savcıların hem savcılık sorguları hem de mahkemedeki sorguları devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü Bakırköy, Küçükçekmece ve Bölge İdare Mahkemesi'nde görevli 140 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 98'i gözaltına alınmıştı.

Isparta’da 2 hakim tutuklandı

Isparta'da darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 hakim ve savcıdan 2 hakim tutuklandı. AFAD Müdürü Muhammet Arabacı ise açığa alındı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun darbe girişimi sonrası açığa alınmasına karar verdiği Isparta'daki 11 hakim ve savcı, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan hakimler Aziz Akgül ve Ülkü Önyer Kayar, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Akgül ve Kayar, çıkarıldıkları mahkemece 'anayasal düzene karşı işlenen suçlar' kapsamında tutuklandı. Gözaltındaki diğer hakim ve savcıların sorgularının devam ettiği belirtildi.

AFAD Müdürü açığa alındı

Isparta Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Muhammet Arabacı ise Vali Şehmus Günaydın tarafından açığa alındı.

Anadolu Adliyesi'ndeki 5 hakim ve savcı tutuklandı

İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin haklarında soruşturma başlatılan ve bu kapsamda tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 hakim ve savcıdan 5'i tutuklandı.

5 hakim ve savcı tutuklandı

Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan 48 hakim ve savcı tutuklanması istemiyle dün gece saatlerinde nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkemede ifade işlemi sonlanan 9 hakim ve savcıdan aralarında eski HSYK 1. Daire Başkanı ve Anadolu İş Mahkemesi Hakimi olan İbrahim Okur'un da bulunduğu 5 hakim ve savcı "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklandı.

4 hakim ve savcı serbest bırakıldı

4 hakim savcı ise mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir niteliğinde oluşu, savunmaları dikkate alınarak serbest bırakıldı. Mahkeme, 4 hakim savcıya yurt dışına çıkmamak ve soruşturma tamamlanıncaya kadar karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

39 hakim ve savcıya tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin haklarında soruşturma başlatılan ve ifade alınma işlemine başlanan 86 hakim ve savcıdan ifadesi tamamlanan 39 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

48 hakim ve savcının ifadesi tamamlandı

Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan 48 hakim ve savcının ifadesi Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından alındı. İfadesi alınan ve aralarında eski HSYK 1. Daire Başkanı ve Anadolu İş Mahkemesi Hakimi olan İbrahim Okur'un da bulunduğu 9 hakim ve savcı akşam saatlerinde tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Toplam 48 kişiye tutuklama talebi

9 hakim ve savcının ardından ifadesi tamamlanan 39 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Böylece tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen hakim ve savcı sayısı 48'e ulaşırken şüphelilerin hakimlik sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacak. Gözaltına alınıp adliyenin nezarethanesinde bekletilen 38 hakim ve savcının ise ifade işlemlerinin yarın başlatılması bekleniyor.

Hakim ve savcılara sorulan sorular

Öte yandan ifadesi alınan hakim ve savcılara sorulan sorulardan bazılarının, "Liseyi nerede okudunuz", "Hangi üniversiteden mezunsunuz", "Üniversite döneminde evde mi yurtta mı kaldınız", "Çocuğunuz hangi okulda okuyor", "Çocuğunuz cemaat okulunda okuyorsa bildiğiniz halde neden okuldan almadınız", "Bank Asya'da paranız var mı", "Bank Asya'da paranız varsa neden çekmediniz" şeklinde olduğu öğrenildi.

Darbe girişimi soruşturması: 21 hakim ve savcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 21 hakim ve savcı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 hakim ve savcı tutuklama talabiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 21 hakim ve savcının "Silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik 31 hakim ve savcı hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmederek serbest bıraktı. Gözaltındaki diğer hakim ve savcıların mahkemedeki sorguları ise devam ediyor.

Darbe başarılı olsa Türk Telekom genel müdürü olacakmış

Çorum'da, darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul Tersane Komutanlığı Savaş Sistemleri Başmühendisi Deniz Kurmay Albay Adem Durak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durak'ın darbe girişimi başarılı olsaydı, Türk Telekom Genel Müdürü olacağı öne sürüldü.

2 gün önce bir istihbaratı değerlendiren Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücale Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişiminin ardından kaçan İstanbul Tershanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Başmühendisi Denizci Kurmay Albay Adem Durak'ın Çorum'da Üçdudlar Mahallesi'nde kız kardeşine ait evde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Durak, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Durak'ın, savcılıkta da suçlamaları reddettiği ve darbe girişimiyle bir ilgisinin olmadığını söylediği belirtildi. Durak, mahkeme tarafından 'Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.

Durak'ın darbe girişiminin başarılı olması halinde Türk Telekom Genel Müdürü olacağı iddia edildi. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Durak, ardından Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.