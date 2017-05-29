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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe Girişimi Komisyonu'nun taslak raporunda 'Cemil Çiçek' düzeltmesi

Çiçek, ön taslak raporunda yer alan iddiayı "deli saçması" olarak nitelendirmişti

29 Mayıs 2017 08:53

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda yer alan "Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu'nun FETÖ’nün talimatıyla hareket ettiği" iddiasının yer verildiği bölüm, geçen cuma açıklanan taslak raporda yer almadı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, aralık ayında ortaya çıkan komisyonun ön taslak raporunda, örgütün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadrosunda yer alan Nurettin Veren’in 'FETÖ' isimli kitabından şu anıya yer verilmişti:

"Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Ali Talip Özdemir Fetullah Gülen’e gelmişler ve 'Hocam, siz DYP’ye yakınsınız... DYP’ye mi girelim, yoksa ANAP’a mı' diye sormuşlardı. Bu insanlar, Gülen’in talimatıyla Tansu Çiller’e rağmen ANAP’a geçtiler."

Çiçek, iddiayı ‘deli saçması’ olarak nitelendirerek "ANAP kurulurken, DYP diye bir parti yoktu. Büyük Türkiye Partisi vardı, o zaman da ne Tansu Çiller ne de Özer Çiller söz konusuydu. Benim ANAP’ta siyaset yaptığım o yıllarda da Ali Talip Özdemir ortada yoktu. Neresini düzelteyim. Hayali hikâyeler rapora giriyorsa, bu raporu da zaafa uğratır, zayıflatır" demişti. 

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