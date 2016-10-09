Darbe Girişimi Komisyonu'nda 'kripto FETÖ' önlemi

TBMM'de kurulan Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlarken darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in tanınmaya başladığı 70’li yıllardan itibaren araştırma yapılacak. Komisyonda görev alacak uzmanların "kripto FETÖ'cü" olup olmadığını araştırılacağı belirtildi.

2 isim önerme imkânı

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, uzun bir dönemi kapsadığı için komisyonda çalıştırılacak uzmanların sayısının da çok olacağı değerlendirmesini yapan iktidar ve muhalefet üyeleri, bu uzmanların görevlendirilmesinde bugüne kadar uygulanan yöntemlerin dışına çıkarak farklı bir sistemi devreye sokacak.

Buna göre, TBMM’deki uzmanların yanı sıra özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar çağrılabilecek. Her komisyon üyesine 2 isim önerme imkânı verilecek. Bu doğrultuda komisyonda 30 civarında uzman görev alacak. Üyelerin önerdikleri isimler havuzda toplanacak. Bu isimlerin uzmanlık alanları belirlenecek ve gerekli alanlarda uzman çalıştırılması sağlanacak.

Bu uzmanların "kripto FETÖ’cü" olup olmadığı endişesini gidermek eleme yapılacak. İlk ön elemeyi komisyon yapacak. 'FETÖ' bağlantısı tespit edilen veya şüphe duyulan isim, kendisini öneren vekile de bildirilerek elenecek. Komisyonun bazı üyeleri, önerecekleri isimleri yakından tanıdıklarını yıllardır devletin önemli kademelerinde görev aldıklarını ve 'FETÖ' operasyonunu yakından incelediklerini bu nedenle her vekilin önerisinin dikkate alınması gerektiğini ifade ettiler. Finans, eğitim, dış politika ve 'FETÖ’nün sivil toplumdaki faaliyetleri konusunda da uzmanların komisyon çalışmalarına katkı vermesi bekleniyor. Komisyonda görev alacak uzmanlara ilişkin eleme işlemi önümüzdeki hafta hayata geçirilecek.

İnternetten canlı yayın

İlk toplantıda görüntülü basının dışarı çıkarılmasıyla başlayan tartışmanın yeniden yaşanmaması için “internetten canlı yayın” düşünülüyor. Komisyon çalışmalarının halka aktarılması için komisyon adına kurulacak internet adresi oluşturulması planlanıyor. Komisyon yönetimi TBMM Başkanlığı’yla görüşme yapacak. Çalışmaların internetten halka aktarılması için de yayına başlanabilecek. Ayrıca komisyon üyeleri aralarında WhatsApp’tan haberleşecek. Komisyon Başkanı Reşat Petek’in oluşturacağı gruba komisyona üye iktidar ve muhalefet vekilleri sıcak bakıyor.