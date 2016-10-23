Darbe girişimi iddianamesinden: ABD'den haber var, Erdoğan'a darbe yapılacak

Darbe girişiminin ilk iddianamesi İstanbul’da 29 polis hakkında hazırlandı. Şüpheli Muhammet I.’a Fethullah Gülen'in yaşadığı ABD'den talimat geldiği iddia edildi, I.'nın telefonunda “ABD'den haber var, Erdoğan’a darbe yapılacak” notlu takvim yaprağı bulundu.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca 'FETÖ’ üyesi olduğu iddia edilen 29 polis hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs, TBMM’yi Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye, darbeye teşebbüs,” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den Fethullah Gülen'in iadesini istiyor:

İşte 15 Temmuz gecesiyle iddianameye yansıyanlar şöyle:

"Korursak darbeciler bizi asar!"

Havacılık Şube Müdürü Mehmet Kurt, polis Ender K. ile pilot Mehmet Barış A. helikopterle özel harekat timini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı korumak ve Huber Köşkü’ne götürmek üzere görevlendirdi. Ancak şüpheliler “Özel Harekatçıları oraya götürürsek darbeciler bizi asar” diyerek talimata karşı çıktı.

"Sakın askere karşı gelmeyin"

Komiser Şahin U., Gazi Polis Merkezi’nde görevli personele “Askeriye ağır silahlarla merkezimize gelirse teslim olmamız gerekiyor. Çoluğumuz çocuğumuz var. ‘Silah kullanmayın’ talimatı veririm. İtiraz etmeden kapıları açacaksınız. Ateş açmayın, polis askere silah sıkmaz” dedi.

15 Temmuz’a ait takvim yaprağı

Polis Muhammet I.’ın telefonunda “ABD'den haber var, Erdoğan’a darbe yapılacak” altında da 15 Temmuz’a ait takvim yaprağının kayıtlı olduğu tespit edildi.

"Yarın asker oluyoruz"

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli İshak E. WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak “Yarın kamuflajları hazırlayın, asker oluyoruz” şeklinde mesaj paylaştı.

Telsiz emrini gizlediler

Başakşehir Emniyet Müdürü Levent Binici “Kimse silahını teslim etmeyecek” talimatı verdi. Bahçeşehir Polis Amiri İbrahim A. ‘Emir Anlaşıldı’ diyerek talimatı gizledi ve darbeye teslim talimatı verdi.

Silahları teslim edin talimatı

İstanbul Emniyet Müdürünün talimatına rağmen personele “Asker Boğaz Köprüsü’nü kesti. Karşı koyulmayacak” talimatını verildi. Çevik Kuvvet komiseri Ferhat Apa sosyal medyadan "Sokağa çıkmayın" mesajı paylaştı.