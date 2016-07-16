'Darbe girişimi' için kim ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'darbe girişimi' sonrasında 'Bedelini ağır ödeyecekler. Meydanı onlara bırakamayız' derken CHP, MHP ve HDP'den darbe karşıtı açıklamalar geldi.

"Bugünkü bu gelişme gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait, paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır."

"Şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir.

"Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, o da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydana geliyorum. Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir ve bunu şu anda demokrasiye inanların işini de kolaylaştıracaktır ama onları da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir."

Başbakan Binali Yıldırım NTV'deki açıklamasında "Milletimiz rahat olsun, bu gruplara müsamaha gösterilmeyecek. Emniyet harekete geçti, misliyle karşılık verilecek. Ucunda ölüm dahi olsa gereken yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazılı açıklamasında "Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkıyor, inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz"dedi.

Anadolu Ajansı'na göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak, "askeri kalkışmanın" kabul edilemez olduğunu belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olduklarını" kaydetti.

HDP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"HDP, her koşulda ve ilkesel olarak her tür darbeye karşıdır. Demokratik siyasete sahip çıkmak dışında bir yol yoktur. Türkiye'nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiye, iç ve dış barışa evrensel demokratik değerlere sözleşmelere uyum ihtiyacı vardır. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde, gerekçesi ne olursa olsun hiç kimse kendini halkın iradesi yerine koymamalıdır."

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar" dedi.

Gül şunları söyledi:

"Önce bütün milletimize şunu söylemek isterim, düşüncesi, fikri, partisi ne olursa olsun, bir kenara bırakmalı bugün, demokrasi için sımsıkı sahip durması gerekir. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Afrika ülkesi değil."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu "Her siyasi görüş omuz omuza olmalı. Milletimize omuz omuza durma günü. TSK en önemli sınavlarından birinden geçiyor.Bugün onur günüdür. Onurumuza sahip çıkalım" dedi.