Darbe girişimi gecesi, hava üssü telsizinden 'Hayırlısı olsun' anonsuna soruşturma

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada, örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in 1 numaralı sanık olduğu 272 kişinin yargılandığı davada, o geceye ilişkin ortaya çıkan telsiz konuşmaları, tanık olan iki astsubay hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu. Darbe gecesi, Çiğli Hava Üssü\'ndeki kule nöbetçi olan astsubaylar F.A. ile H.S. hakkında, uçuşa yasak kararını yetkili yerlere bildirmedikleri, ayrıca birbirleriyle yaptıkları telsiz görüşmelerinde, \'Güzel olmuş\', \'Hayırlısı olsun\' diye anons ettikleri gerekçesiyle, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs\' suçlamasıyla mahkeme heyeti tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin İzmir bölümüne ilişkin sürdürülen soruşturma sonrasında, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in 1 numaralı sanık olduğu 267 kişiye, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs etme\' suçlarından dava açıldı. Soruşturmada hazırlanan ek iddianame ve dosyaları birleştirilen 5 kişi daha dosyaya ilave edilince, yargılanan sanık sayısı 272\'ye çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) ihraç edilen, darbe girişiminde bulunan \'Yurtta Sulh Konseyi\'nce Manisa ve İzmir\'de sözde \'sıkıyönetim komutanı\' ilan edilen, dönemin Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57\'inci Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez\'in de aralarında bulunduğu sanıkların, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü\'ndeki İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yargılanmaları sürüyor.

TANIKLIKLIKTAN SORUŞTURMAYA

Sanıkların ifade ve çapraz sorgularının tamamlanmasından sonra tanıkların dinlenmesine geçilen davada, ortaya çıkan telsiz konuşmaları, soruşturmaya yeni askerlerin alınmasına neden oldu. Buna göre duruşmada darbe gecesine ilişkin Çiğli Hava Üs Komutanlığı\'ndaki iki kulede görevli olan Astsubay H.S. ile Astsubay F.A.\'nın bilgisine başvuruldu. Ancak dinlenen telsiz konuşmalarında, iki nöbetçi astsubayın darbe gecesi birbirlerine darbeyi kastedip \'Güzel olmuş\', \'Hayırlısı olsun\' diye telsizden anons ettikleri belirlendi. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına gönderilen uçuş yasağı kararlarını da yine yetkili yerlere bildirmedikleri saptandı. İki astsubayın böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı otele suikast girişiminde bulunun timleri taşıyan helikopterlerin de kalkmasına engel olmadıkları tespit edildi. Bu gelişmeden sonra mahkeme heyeti, kule görevlisi iki astsubay hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs\' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemede ortaya çıkan bu yeni ayrıntılar üzerine, iki asker hakkında dava açılması için Cumhuriyet Savcılığı\'nın tekrar soruşturma yaptığı belirtildi.

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