Darbe girişimi gecesi, elektrik tüketimi yüzde 52 arttı

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Temmuz'da tüm Türkiye'de 874 milyon 486 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Türkiye'de darbe gecesinden bir hafta önceki 8 Temmuz cuma günkü tüketim 677 milyon 874 bin kilovatsaat olarak gerçekleşmişti.

Türkiye genelindeki elektrik tüketimi darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz gecesi askeri havalimanları, üsler ve garnizonların elektriğinin kesik olmasına rağmen, bu ayın en yüksek seviyesine çıktı. Başkentin elektrik tüketimi darbe girişiminin yaşandığı gün 35 milyon kilovatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 8 Temmuz Cuma gününe kıyasla yüzde 33 artışı ifade ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasındaki elektrik tüketimi de 15 Temmuz'da, 8 Temmuz Cuma gününe göre yüzde 52 artarak, 74 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Böylece, halkın televizyonda gelişmeleri anlık olarak takip etmesi, geç saatlere kadar lambaların yanması ve halkın meydanlara inmesiyle elektrik tüketiminde bir önceki cuma akşamına göre yaklaşık 197 milyon kilovatsaatlik artış görüldü.



Söz konusu gecede Türkiye'deki askeri havalimanlarına, garnizonlara, hava jet üsleri ve darbecilerin kullanabileceği diğer kurumlara, darbe girişiminin anlaşıldığı ilk andan itibaren elektrik verilmediği halde elektrik tüketimi maksimum seviyelere yükseldi.

Olağanüstü gelişmelere karşın, Türkiye'de halka yansıyan bir elektrik kesintisi yaşanmadı ve bundan sonra da yaşanmayacağı ifade edildi.

Günlük elektrik tüketimi halen 850 milyon kilovatsaatin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yüzde 52 arttı

Başkentin elektrik tüketimi darbe girişiminin yaşandığı gün 35 milyon kilovatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 8 Temmuz Cuma gününe kıyasla yüzde 33 artışı ifade ediyor.

Takip eden günlerde de artmaya devam eden elektrik tüketimi Ankara'da 16 Temmuz'da bir önceki hafta sonuna göre yüzde 46'lık artışla 39 milyon kilovatsaate yükseldi.

İstanbul'un Avrupa yakasındaki elektrik tüketimi de 15 Temmuz'da, 8 Temmuz Cuma gününe göre yüzde 52 artarak, 74 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz'daki elektrik tüketimi bir hafta öncesine göre yüzde 38 artış göstererek 34 milyon kilovatsaat oldu.

Bu yılki elektrik tüketim rekoru, Türkiye'nin Afrika sıcaklarının etkisi altında kaldığı 24 Haziran'da 877 milyon 929 bin kilovatsaatle kırılmıştı.