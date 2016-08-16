Darbe girişimi Elton John'u korkutmadı: Konsere zevkle geleceğim

EXPO 2016 Antalya'da 9 Eylül Cuma günü konser verecek dünyaca ünlü şarkıcı Sir Elton John, gönderdiği mektupta Türkiye'de darbe girişiminin, demokrasi ve özgürlük ortamını bozmaya yönelik olduğunu vurgulayarak Antalya konserini büyük bir zevkle gerçekleştireceğini belirtti.

EXPO 2016 Antalya Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, EXPO'ya mektup gönderen İngiliz şarkıcı John, 9 Eylül’deki konserine çıkacağını aktardı.

Mektubunda Türkiye'deki darbe girişimi olaylarından üzüntü duyduğunu ifade eden John, yaşananların demokrasi ve özgürlük ortamını bozmak için yapıldığına işaret etti. NTV'deki habere göre, John mektubunda, "Türkiye'yi önceki konserlerimden biliyorum, yapılanlar güzelliklerin üzerine gölge düşüremez. 9 Eylül'de Türkiye'deki EXPO 2016 Antalya konserimi büyük bir zevkle gerçekleştireceğim." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, EXPO 2016 Antalya'nın "Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya" sloganıyla açıldığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"EXPO 2016 Antalya'da müziğin evrensel dili birleştirici güç olmaya devam ediyor. 1970'lerden bu zamana kadar 250 milyondan fazla albümü satılan ve gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında gösterilen Elton John, Türkiye'nin 15 Temmuz tarihinde yaşadığı olaylara duyarsız kalmayarak bir mektup kaleme aldı ve EXPO 2016 Antalya Ajansı'na elektronik posta ile iletti. Türkiye'yi çok yakından tanıdığını belirten John, mektubunda yaşananları bir 'baş ağrısı' olarak nitelendirdi."