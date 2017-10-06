Darbe Girişimi Davası: 3 polise müebbet hapis

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi sırasında görevli oldukları Sultangazi Emniyet Müdürlüğü\'nde emri altındaki polislere darbeye direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddia edilen eski 3 polis hakkında açılan davada karar çıktı. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan bir polis ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken 2 polise müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına sanıklar Ayhan Sevin, Mustafa Işık ve Şahin Uluöz avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada savcı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Ardından mahkeme başkanı Fikret Demir sanıklardan son sözlerini sordu. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

BİR SANIĞA AĞILAŞTIRILMIŞ DİĞER İKİ SANIĞA MÜEBBET

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar Sevim ve Uluöz\'ün duruşmadaki hal ve tavırlarını dikkate alarak cezasını müebbete indirdi. Diğer sanık Işık\'ın ise duruşmadaki nezaketsiz söz ve davranışlarını göz önüne alarak cezasında herhangi bir indirim yoluna gitmedi. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında “TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve “Hükümeti devirmeyi teşebbüs\" suçlarından da dava açıldığını belirterek, iddia edilen bu suçların hukuki değerinin aynı olması nedeniyle sadece “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçunu oluşturduğu bu nedenle de ayrıca bu suçlardan ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

