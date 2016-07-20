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15 Temmuz Darbe Girişimi

Köprüde keskin nişancı, karşı keskin nişancıyla öldürülmüş!

Darbe girişimi sırasında halkın tepkisinin artması, üzerine darbeci subaylardan birinin Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktığı ileri sürüldü

20 Temmuz 2016 23:07

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Boğaziçi köprüsünü tanklarla kapatan ve kendilerini protesto eden halka ateş eden askerlerin arasında bulunan rütbeli bir subayın, keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtığı ortaya çıktı.

CNN TÜRK'ün haberine göre, halkın tepkisinin artması, polisin de duruma hakim olmaya başlamasının ardından darbeci subaylardan biri Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarındaki kuleye çıktı.

Anadolu Avrupa geçişindeki kulede bulunan asansörü kullanıp yukarı çıkan darbeci subay, keskin nişancı tüfeğiyle burada ateş açtı.

Bir çok sivilin bu silahtan çıkan kurşunların hedefi olup hayatını kaybetti ya da yaralandı. Kurşunların nereden geldiğini anlayamayan birçok sivil bu silahtan çıkan kurşunlara hedef oldu.

 

Karşı keskin nişancı ateşiyle öldürüldü

 

Uzun süre etkisiz hale getirilemeyen darbeci subay bir özel harekat polisinin karşı keskin nişancı atışıyla öldürüldü. Darbeci subayın cansız bedeni, çevreye ateş açtığı bu noktada bulundu.

Bu arada Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Avrupa geçişinde bulunan ve acil durumlarda köprü altından karşı yöne geçmek için kullanılan servis yolu da darbecilerin hedefi oldu. Darbecilere müdahale etmek için servis yolunu kullanan polislere köprü üzerinden ateş açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın motosikletli eskortluğunu yapan ve o gece özel harekat şube müdürüne eşlik eden Kemal Tosun'un da bu yolda arkasından vurularak şehit edildiği öğrenildi.

 

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