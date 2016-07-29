Darbe gecesi F-16’lara 20 kez yakıt nakli yapmışlar!

Adana’da 15 Temmuz darbe gecesi İncirlik Üssü’nden kalkan tanker uçaklara ait uçuş güzergahlarını belirleyen radar kayıtları ortaya çıktı. 3 tanker uçağın gece boyunca F-16’lara 20’den fazla yakıt ikmali yaptığı saptandı.

Radar kayıtlarına göre, darbe girişimi gecesi kalkan uçaklardan 1 numaralı tanker uçağının, saat 21.50’de İncirlik’ten kalkıp 16 Temmuz saat 06.03’te geri dönüş yaptığı, bu sürede Afyon, Ankara ve İstanbul üzerinde uçuş yaptığı, 2 numaralı tanker uçağının ise, 15 Temmuz’da, saat 21.45’te kalkış yapıp, 16 Temmuz sabahı saat 05.28’te üsse geri döndüğü, bu sürede Ankara güzergahı üzerinde uçuş yapıp darbe girişimine katılan savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı, 3 numaralı tanker uçağının da 16 Temmuz sabahı 04.59’dan üsten hareket edip, 10.42’de dönüş yaptığı, yaklaşık 6 saatlik zaman diliminde Orta Karadeniz bölgesi ile Ankara üzerinde uçuş yapıp darbeci F-16’lara yakıt ikmali yaptıktan sonra geri döndüğü belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilen ilgili trafiklere ait radar kayıtlarında, İncirlik Üssü’nden havalanan 3 tanker uçağının darbe girişimine katılan F-16 uçaklarına 20’den fazla yakıt ikmali yaptıkları tespit edildi.

Tanker uçaklarının İstanbul’da alçaktan uçuş yapan, Ankara’da ise bombalamaya katılan uçaklara yakıt ikmali yaptığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmadan sonra tutuklanan ve ardından ordudan ihraç edilen Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın emriyle 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’ndan kalkan tanker uçaklarının, yakıt ikmali yaptıkları F-16’ların havada kalma sürelerini arttırarak, darbe girişimi etkinliğini arttırmayı amaçladıkları öne sürüldü.