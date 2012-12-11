Darbe dönemi komutanı kontrgerillayı anlatacak

12 Eylül darbesi döneminde 1. Ordu Komutanlığı görevinde olan emekli Orgeneral Necdet Üruğ, mahkeme talep ederse kontrgerilla hakkında bilgi verebileceğini söyledi.

Star gazetesinin Erdinç Akkoyunlu'nun sorularını yanıtlayan 91 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, "Başa ne gelirse o çekilecek. Kanunun icabı ne ise... " dedi.

İşte Üruğ'un verdiği yanıtlardan bazıları:

12 Eylül mahkemesini gayet yakından izliyorum. Televizyondan takip ediyorum. Gazeteci arkadaşlar evvelallah hemen alıp twitterlara ve bir takım sitelere yazıyor. Herkesin elinde dolaşıyor bu ifade tutanakları hatta mahkemenin aldığı kararlar, hepsi kamuoyunca biliniyor.

Evren ile dava sürecinde görüştüm. O, benim kumandanım. Ona geçmiş olsun dedim. ‘Üzülmeyin, inşallah bu durum da biter siz de huzura kavuşursunuz’ dedim.

Mahkeme haklı olarak Bayrak planıyla ilgili beni çağıracak. Tebligat almadım. Bu dava hakkında bir şey söylemem uygun değil. Çünkü işin merkez noktası Bayrak Harekat Planı’nın tatbikatıdır. Mahkeme eğer bir tebligatta bulunursa koşa koşa giderim, mahkemeyi aydınlatmaya çalışırım. Bildiğimi anlatacağım.

Ben mahkemeye giderim. Salonda da bulunurum. Hastalığımız da olsa giderim. Yalnız yaşım itibariyle bazı şeyleri hatırlamayabilirim.

Yoksa bildiğim her şeyi, şuurumda, aklımda ve hafızamda olan her şeyi doğru yolu bulmak için söylerim. Gerçek durum mahkemeye intikal ettiğine göre, bildiğimi ve benim bu süreçteki görevlerimi kendilerine ifade edeceğim tabii...

Kenan Paşa ve Şahinkaya ile kalmaz. Bu komuta zinciri içinde ve silahlı kuvvetlerin tümüyle yapılmıştır. İddianamede de böyle yazıyor.

Bir insanın ceza alması dokunur ve üzer.” (Rütbeler sökülebilir deniyor) Başa ne gelirse o çekilecek. Kanunun icabı ne ise...

Eskiden beri takınılmış bir hal vardır kontrgerilla diye. Bu hususta konuşmak, mahkemenin açılmış olan davanın etkileşimidir. Konuşmamak gerekir. Bütün bunlar mahkemede konuşulur. Onlar ifade edilecek hakimlere. Bu iddia, gerçek ve tarihi olay açıklığıyla ve bilinmeyenleriyle ortaya çıksın. Kontrgerillayla ilgili iddialara mahkemede açıklık getirebilirim.