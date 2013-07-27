Hüseyin Çelik: Darbe diyemeyenler katliamın ortağı

Mısır'da güvenlik güçlerinin 100'den fazla Muhammed Mursi tarafını öldürmesi sonrası hükümetten bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Mısır'da darbeye darbe diyemeyenler bu katliamın ortağıdır" dedi.

Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi'nin bir akıl tutulması yaşayarak insanları sokağa çağırdığını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Elinde silah olmayan insanlara saldırıyorsanız bu gerçek anlamda bir insanlık dramıdır ve bir utançtır" dedi.

"Mısır'daki askeri darbeden sonra en iyi sınav veren ülke Türkiye olmuştur" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "ABD ve AB darbeye darbe diyemedi. Bugünkü olaylar sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek temsilcisi Catherine Ashton bir açıklama yaparak, taraflara şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı. Sanki iki tarafın elinde silah varmış gibi" dedi.

Hüseyin Çelik şunları söyledi: "Türkiye oldum olası Mısır halkının yanında oldu, Yarın da Mısır halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Biz her zaman haklıdan yana olduk. Türkiye, Mısır halkıyla dayanışmasını sürdürecektir."

Mısır'da bir iç savaştan söz etmenin doğru olmayacağını belirten Çelik, "Mısır'da iki taraf çatışmıyor. Umarım Müslüman Kardeşler şiddete bulaşmadan, haklı mücadelelerini sonuna kadar savunacak" şeklinde konuştu.

Mısır halkına destek vermek için Türkiye'de bazı yerlerde gösteriler yapıldığına da dikkat çeken AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Biz de bu gösterileri tamamen barışçıl çerçevede yapmalıyız. Mısır halkına en iyi desteği ancak bu şekilde verebiliriz" dedi.