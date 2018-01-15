Darbe davasında 16 polise ceza

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz\'da darbe girişimine karşı durması gerekirken görev yerine gitmedikleri ve darbeye karşı halkın şevk ve direncini kırmaya çalıştıkları iddia edilen 20 eski polisin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2\'si müebbet hapis cezası olmak üzere 16 sanığın cezalandırılmasına karar verdi. 4 sanık ise beraat etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7\'nci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin cezaevinden getirildi. 13 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanıklardan son sözlerini söylemelerini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerine karar verilmesini talep etti. Daha sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar İshak Erkol ve Mahmut Sofuoğulları\'nın \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Sanıklar Ferhat Apa, Adil Tiftik, Hakan Pekyılmaz, Ali Bozan ve Eyüp Şahin\'in ise, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 12\'şer yıl 6\'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminde görev yerini terk ettikleri için, sanıklar Abdulkadir Üstünal, Sertaç Kuytu, Altan Zeybek ve Cengiz Çalık, \"İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklar, \"Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek\" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Soytürk Yıldız\'a, \"İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti bu sanığın cezasının ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminde görev yerini terk ettikleri için, sanıklar Emre Çatalbaş, Ersan Gönül ve Cem Günerhan da, \"İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar hakkında ayrıca, \"Örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Mustafa Uygun hakkında ise, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kamuran Güngör, Semih Yüksel ve Samet Durak ile Murat Dursun\'un atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Mahkeme tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.