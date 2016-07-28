Darbe barışı; AKP'den CNN Türk'e teşekkür ziyareti

AKP'li Hayati Yazıcı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'daki yayınından dolayı CNN Türk'ün Ankara bürosuna teşekkür ziyaretinde bulundu. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, darbe girişiminin yaşandığı gece binası darbeciler tarafından basılan CNN Türk'ün yayınıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanımızın 'Sokağa çıkın' çağrısıyla insanlar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanımızın çağrısı zaten harekete geçmiş olan milletimizi coşturdu, adeta yakıt oldu, mühimmat oldu bu çağrı" dedi.

Yazıcı, şunları söyledi:

İnsanlarımız önemli ölçüde rahatladı. Cumhurbaşkanımızın "Sokağa çıkın" çağrısıyla insanlar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanımızın çağrısı zaten harekete geçmiş olan milletimizi coşturdu, adeta yakıt oldu, mühimmat oldu bu çağrı. İnsanlarımız göğsünü siper etti, darbe teşebbüsüne karşı, Türk milletinin vatanına, milletine, demokratik değerlerine nasıl bağlı olduğunu gösterdi.

Bunların arasında CNN TÜRK'ün yaptığı yayın çok kıymetli. Darbe girişiminde darbeciler TRT'ye giderler, o zaman sadece TRT vardı. Özel televizyonların çoğalmasıyla Türk basın yayın organları çok büyük katkı sağladılar demokrasiye. Bu bakımdan da siz de o akşam ekrandaydınız. Yayıncılığınızı takdirle ifade ediyoruz. Türkiye, yayıncılık hayatında, televizyonculuk hayatında sadece TRT vardı.

Turgut Özal zamanında özel televizyon yayıncılığına başlandı. Ben o zaman orada siyaset yapıyordum. Fatih'te yine bir Of'lu veya Trabzonlu özel yayınları izlemiş, beğenmemiş. "Sayın Özal, bunların önünü açtınız ama bunlara fırsat vermeyin" dedi. "Aa" dedi Özal, "Demek onu izliyorsun" dedi. "Beğenmiyorsan onu kapat ötekini dinle" dedi. "Yayın kuruluşları demokrasinin göstergesidir" dedi. Bunu hatırladım. Bir kez daha bunun önem ve kıymetini anladım.

Hande Fırat: Tüm çalışma arkadaşlarım, Erdoğan Aktaş ve İstanbul'daki tüm arkadaşlarımız da teşekkürlerini iletiyor. YAŞ hakkında kısa bir bilgi alsak sizden, merak ediyoruz...

İnşallah hayırlısı olur, bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. "Keşke olmasaydı" diyoruz ama, buralardan da ders çıkarmak lazım. Hilal bağımsızlığımızın simgesi onu koruyalım. Siyasi rekabeti, projeler üzerinden yürütürüz diye düşünüyorum.



