Cuntacıların müdahale ettiği CNN Türk yayını yeniden başladı

Cuntacılar, Doğan Medya Center'da CNN Türk binasına zor kullanarak girdi. Yayının bir süre askıya alındığı kanala sivil göstericiler de geldi. CNN Türk'ün canlı yayın stüdyosu asker tarafından boşaltıldıktan sonra kamera arkasından silah sesleri yükseldi. Bir süre sonra CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın öncülüğünde kanal yeniden yayına başladı. CNN yöneticilerinden Ferhat Boratav kamera arkasında yaşananlara dair "Polis silahı çekti, doğru, ama özel olarak yaptığı şey asker ile halk arasına tampon olarak girmek oldu. Daha sonra askerlerin silahlarını aldılar" dedi.

Ordu içerisinde bir grup askerin darbe teşebbüsü ardından CNN Türk ekranında Başak Şengül bir askeri helikopterin Doğan Medya Center'ın önündeki alana indiğini duyurdu. Baskın canlı yayında gerçekleşirken Başak Şengül, askerin rejiye müdahale ettiğini ve yayına devam edemeyeceklerini duyurdu.

Sabah saat 03.43 itibariyle CNN Türk haber kanalı, yayını durdurmak zorunda kaldı. Canlı yayın stüdyosu boşalan CNN Türk'ün ekranlarına, kamera arkasında yaşanan tartışma sesleri yansıdı. Canlı yayın boş stüdyo görüntüsüyle sürerken "Asker dışarı" sesleri yükseldikten bir süre sonra silah sesleri yükseldi.

Bazı siviller CNN Türk ekibine destek vermek için binaya gelirken canlı yayın stüdyosuna çıkan bir erkek "Ya Allah bismillah Allahu ekber" dedi. Binadan da sık sık tekbirler ve "Ya Allah, bismillah, Allahu ekber" sesleri duyuldu.

Yayının kesilmesinden bir süre sonra CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın öncülüğünde kanal yeniden yayına başladı. Canlı yayın katılımcılarından Ferhat Boratav CNN Türk'te yaşananlara dair şunları söyledi:

"Polis silahı çekti, doğru, ama özel olarak yaptığı şey asker ile halk arasına tampon olarak girmek oldu. Daha sonra askerlerin silahlarını aldılar. Göstericiler hâlâ buradalar."

CNN Türk'te yayının askıya alındığı anlarda bir sivil göstericinin canlı yayın stüdyosuna girişi ekrana böyle yansıdı: