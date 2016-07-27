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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbe ajandasından tutuklanacak AKP'lilerin listesi çıktı" iddiası

Dün 90 adrese düzenlenen operasyonda 45 muvazzaf subay gözaltına alındı

27 Temmuz 2016 13:14

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 90 adrese düzenlenen operasyonlar kapsamında bulunan ajandada darbe planlarının anlatıldığı iddia edildi. Harp Akademileri’nde görevli Binbaşı M.Y.’ye ait olduğu öne sürülen ajandada darbe planlarının yanı sıra tutuklanacak üst düzey AKP'lilerinin listesinin bulunduğu iddia edildi. 

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberinin tamamı şöyle: 

Darbe girişiminin millet tarafından bastırılmasının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Maslak’taki Harp Akademileri ile Yeşilköy Hava Harp Okulu başta olmak üzere 90 adrese baskın düzenledi. Darbeci askerlerin ev ve ofislerinde yapılan aramaların ardından aralarında albay, yarbay ve binbaşıların da bulunduğu 45 muvazzaf subay gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğunun Harp Akademileri’nde öğretim görevlisi olduğu belirlendi.

 

AKP’nin önemli isimleri tutuklama listesinde

 

Bin 500 polisle yapılan operasyonun ardından ele geçirilen darbeci subayların WhatsApp’tan yaptıkları grup konuşmaları incelemeye alındı. Harp Akademileri’nde görevli Binbaşı M.Y.’nin evindeki aramada, darbe planlarının anlatıldığı bir ajanda bulundu. Ajandada, darbe gecesi kapatılacak yollar, izlenecek güzergâhlar gibi stratejik bilgilerin dışında, tutuklanacak isim listesinin de yer aldığı görüldü.

Tutuklanacak kişiler arasında AKP’nin üst düzey isimlerinin de yer aldığı görüldü. Polis, Binbaşı M.Y. tarafından el yazısıyla tutulmuş notları incelemeye alırken, M.Y.’nin bağlantılı olabileceği kişilerle ilgili çalışma başlattı.

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