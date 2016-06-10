Daraya'ya ilk yardım konvoyu ulaştı

Suriye'de isyancıların kalelerinden sayılan, Şam yakınındaki
Daraya'ya yıllardan sonra
ilk kez insani yardımların ulaştırıldığı bildirildi. Suriye Kızılayı'ndan Tamam Mehres,
gıda maddeleri ve ilaç taşıyan dokuz kamyonun şehre ulaştırıldığını, yardım
malzemesinin kent sakinlerinin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacağını belirtti.
2012 yılında Esad birlikleri tarafından kuşatılan Daraya'ya böylece ilk kez bir yardım
konvoyu ulaşmış oldu. Şam'ın güneydoğusundaki yaklaşık 8 bin nüfuslu Daraya,
Suriye'de Esad rejimine karşı 2011'de başlayan ayaklanmaya dahil olan
ilk
şehirlerdendi. Yıllarca abluka altında kalan kent, Suriye'deki insanlık dramının
sembollerinden biri olmuştu.
Kentteki isyancıların temsilcilerinden Şadi Matar yardım konvoyunun kente ulaştığını
doğrulayarak, ancak malzemelerin abluka koşullarında herkese yetmeyeceğini söyledi.
Kendilerine başka yardımların da geleceği sözü verildiğini belirten Matar, kente yönelik
bombardıman nedeniyle pekçok kent sakininin evden çıkmaya cesaret edemediğini
kaydetti.
Suriyeli sivil halka yönelik yardım sevkiyatı büyük ölçüde Suriye hükümetinin onayına
bağlı. BM verilerine göre hükümet birliklerinin ablukası altındaki 19 kent ve bölgede
yaklaşık 600 bin kişi gıda, içme suyu ve ilaç sıkıntısı çekiyor.