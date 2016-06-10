Daraya'ya ilk yardım konvoyu ulaştı

Suriye'de isyancıların kalelerinden sayılan, Şam yakınındaki

Daraya'ya yıllardan sonra

ilk kez insani yardımların ulaştırıldığı bildirildi. Suriye Kızılayı'ndan Tamam Mehres,

gıda maddeleri ve ilaç taşıyan dokuz kamyonun şehre ulaştırıldığını, yardım

malzemesinin kent sakinlerinin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

2012 yılında Esad birlikleri tarafından kuşatılan Daraya'ya böylece ilk kez bir yardım

konvoyu ulaşmış oldu. Şam'ın güneydoğusundaki yaklaşık 8 bin nüfuslu Daraya,

Suriye'de Esad rejimine karşı 2011'de başlayan ayaklanmaya dahil olan

ilk

şehirlerdendi. Yıllarca abluka altında kalan kent, Suriye'deki insanlık dramının

sembollerinden biri olmuştu.

Kentteki isyancıların temsilcilerinden Şadi Matar yardım konvoyunun kente ulaştığını

doğrulayarak, ancak malzemelerin abluka koşullarında herkese yetmeyeceğini söyledi.

Kendilerine başka yardımların da geleceği sözü verildiğini belirten Matar, kente yönelik

bombardıman nedeniyle pekçok kent sakininin evden çıkmaya cesaret edemediğini

kaydetti.

Suriyeli sivil halka yönelik yardım sevkiyatı büyük ölçüde Suriye hükümetinin onayına

bağlı. BM verilerine göre hükümet birliklerinin ablukası altındaki 19 kent ve bölgede

yaklaşık 600 bin kişi gıda, içme suyu ve ilaç sıkıntısı çekiyor.