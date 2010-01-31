Dar sokağa giremedi, gecekondu yandı

T24 - Başkent'te sokakların darlığı nedeniyle itfaiye araçları yanan gecekonduya ulaşamadı. Uç uca eklenen hortumlarla yapılan müdahaleye rağmen gecekondu tamamen yandı.





Altındağ ilçesi Engürü Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki dar sokaklardan birinde bulunan gecekondu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.



Ana cadde üzerine gelen itfaiye araçları, yanan gecekondunun ön ve arka girişlerinin baktığı iki sokağa da giremedi. Görevliler, itfaiye araçlarını iki sokağın başına bırakarak, yangın söndürme hortumlarını uç uca ekleyerek yangına müdahale etmeye çalıştı.



Ekipler, yangın yerine merdivenli aracın girememesi nedeniyle yan gecekonduların çatısına çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.



Bu arada, olay yerine 112 Hızır Acil servisinde ekip istendi. Sağlık ekibi, yanan gecekondunun çevresinde yaralı araştırması yaptı. İtfaiye görevlilerine yaralı olup olmadığını soran sağlık ekibi, olumsuz cevap aldı. Ancak, sağlık görevlileri, söndürme işlemleri bitinceye kadar olay yerinde bekledi.



İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







