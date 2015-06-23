Dar pantolonlar 'sağlığa zararlı'

Doktorlar, dar kot pantolonların kaslara ve sinirlere zarar verdiği uyarısında bulundu. Doktorların araştırmasında, Avustralya'da dar pantolon giyen 35 yaşında bir kadının yaşadığı sağlık sorunları örnek verildi.

Ev taşırken kutuları boşaltmak için saatlerce çömelen kadının baldırları şişti. Akşama doğru ayakları uyuşan ve hissizleşen kadın yürümekte de zorluk çekmeye başladı. Doktorlar, kadının vücutta aşırı basınç birikmesi sonucu oluşan kompartman sendromu belirtileri gösterdiğini söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kompartman sendromu, bir kas demeti içinde şişme ve kanamanın neden olduğu ağrı olarak tanımlanıyor. 'Skinny jeans' olarak bilinen dar kot pantolonların da kas sıkışmasını kötüleştirdiği belirtiliyor.

His kaybına neden oluyor

Araştırmada örnek olarak verilen Avustralyalı kadın, baldırlarındaki ağrı nedeniyle takılıp düştü ve ayağa kalkamayınca saatlerce yere uzanmak zorunda kaldı.

Kadının sağlık durumunu inceleyen Royal Adelaide Hastanesi doktorları, baldırlarında ciddi şişlik oluştuğunu tespit etti. Ayaklarında yeterli oranda kan dolaşımı ve ısının olmasına rağmen kaslarının zayıfladığı ve bazı bölgelerde his kaybı yaşadığı belirtildi. Alt bacak kısmında oluşan basınç nedeniyle kadının kasları ve sinirleri de zarar görmüş.

Damarlarına serum takılan kadın, dört günün ardından yardım almadan kendi kendine yürüyebilir hale geldi. Araştırma, İngilizce yayımlanan Journal of Neurology, Neorsurgery and Psychiatry dergisinde yer aldı.

Doktorlar, vücudu saran, düşük belli kot pantolonların da uyluk bölgesinde uyuşma ve ağrıya neden olduğu uyarısında bulunuyor.