Dar pantolon spermi öldürüyor

Dar pantolon giymek erkeklerde kısırlığa neden oluyor. Özellikle bu rahatsızlık fırıncılar ve uzun yol şoförlerinde daha sık görülüyor.



Üreme Tıbbı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol Tavmergen, "Sıkı pantolon giyildiğinde, erkek yumurtalıklarının vücuda daha yakın konumda durması sebebiyle ısı artışı oluşmakta, bu da sperm hücrelerinin hareketliliğine ve sayısına olumsuz yönde etki göstermektedir" dedi.



Tavmergen, bu yıl Antalya’da ikincisi düzenlenen kongrede, Türkiye’de evli çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15’inin kısırlık sorununa bağlı olarak çocuk sahibi olamadığını söyledi. Çiftlerin 1 yıl süresince çocuk sahibi olamaması durumunda kısırlığın söz konusu olabildiğini belirten Tavmergen, "Bu süreden sonra kısırlık tetkiklerinin yapılmasında fayda vardır. Yapılan çalışmalar, kısırlıkların yüzde 40’ının erkek, yüzde 40’ının kadın ve yüzde 20’sinin her ikisini birlikte ilgilendiren nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir" diye konuştu. Kadınlarda görülen kısırlık sorunlarının bir kısmının iltihabi hastalıklardan kaynaklandığını anlatan Tavmergen, ’Dış cinsel organlardan başlayan enfeksiyonlar, rahim ağzında görülebilen enfeksiyonlar, rahim iç tabakasındaki bazı sorunlar, geçirilmiş kürtajlara bağlı sorunlar, tüplerin kapalı olması, aşırı zayıflık ya da aşırı kilolu olma gibi gerekçelerle yumurtlama fonksiyonlarının bozulmuş olması gibi durumlar kadında kısırlığa yol açmaktadır" diye konuştu.



Tavmergen, her 3-4 kadında bir görülen miyom adı verilen iyi huylu tümörlerin rahim iç tabakasına bası yaptığını ve kısırlığa neden olabildiğine dikkati çekerek, yumurtalık kistlerinin yumurtlama fonksiyonlarını bozabildiğini, halk arasında bilinen şekliyle çikolata kistlerinin de yapışıklıklara neden olabildiğini söyledi. Bu gibi durumlar sonucunda bu dokulardan salgılanan bazı maddelerin yumurtayı ya da spermi olumsuz yönde etkileyebildiğini ifade eden Tavmergen, söz konusu durumda yumurtanın sperm tarafından döllenmesinde sorun yaşanabildiğini bildirdi.



Erkeklerde ise kısırlığın genellikle spermlerin sayı, hareket ve şekil bozukluklarından kaynaklandığını belirten Tavmergen, "Bunlar arasında sıklıkla karşılaştığımız, erkek yumurtalık dokusu civarındaki damarların genişlemesi (varikosel), geçirilmiş olan enfeksiyonlar ya da doğuşsal bazı sorunlar nedeniyle sperm yollarının kapalı olması kısırlığa neden olabiliyor" diye konuştu.



SİGARA, KISIRLIĞA YOL AÇABİLİYOR



Prof. Dr. Tavmergen, kadın ve erkekte görülen tıbbi sorunların dışında çevresel faktörlerin de kadın ve erkekte kısırlığa yol açabildiğine dikkati çekti.



Sigara tüketiminin kısırlığa ciddi zemin hazırladığını vurgulayan Tavmergen, "Çünkü, günde 10-15 sigara tüketilmesi ve bunun 5-6 yıl boyunca devam etmesi durumunda kadınların yaklaşık normalden 3-4 yıl önce menapoza girmesine neden olmaktadır" dedi. Yumurtlama fonksiyonlarının menapozdan 8 yıl önce bozulmaya başladığını belirten Tavmergen, şunları kaydetti:



"Sigara tüketiminden kaynaklı kadının erken menapoza girmesi de daha erken dönemde yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına bağlı kısırlık sorunlarının yaşanmasına yol açacaktır. Bunun dışında sigaranın içindeki bazı maddelerin etkisiyle, yumurtanın kromozomlarında, genetik yapısında bazı bozulmalara neden olmaktadır. Bu da yumurtanın döllenmesini ya da döllense bile embriyonun yerleşmesi ve gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Kadının pasif içici olması bile gebe kalma şansını yüzde 30 oranında olumsuz yönde etkileyecektir.



Öte yandan, günde 3 bardaktan fazla kahve tüketilmesi de alınmış olan kafein sebebiyle yumurtanın genetik şifresinde bazı sorunlara neden olabilmektedir."



Ayrıca, zirai bazı ilaçların da kısırlığa yol açabildiğini ifade eden Tavmergen, "Bunlar, iyi yıkanmayan yiyecekleri tüketmemiz halinde alınan maddelerdir. Bunlar da yumurtlama fonksiyonlarını ve yumurtanın kendisini olumsuz yönde etkiler. Çünkü, nikotin de dahil olmak üzere, vücutta biriken maddeler, yumurtanın içinde büyüdüğü yumurta kesesinin sıvısında da bol miktarda bulunabiliyorlar. Böylece yumurta gelişim süresince, kendisi için düşman olan bir çevrede gelişmek zorunda kalıyor. Bu durumdaki yumurta hücresi de maalesef arzu edilen kalitede olmuyor" uyarısında bulundu.



KIYAFET SEÇİMİNE DİKKAT



Kıyafet seçimlerinin de özellikle erkeklerde kısılığa neden olabildiğini belirten Tavmergen, "Sıkı ve dar pantolon giyildiğinde, erkek yumurtalıklarının vücuda daha yakın konumda durması sebebiyle ısı artışı oluşmaktadır. Isı artışı da sperm hücrelerinin hareketliliğine ve sayısına olumsuz yönde etki göstermektedir" dedi.



Tavmergen, yapılan mesleğe bağlı çalışma koşullarının da erkek yumurtalığında oluşabilecek sorunlara zemin hazırlayabildiğini anlatarak, "Erkek yumurtalıklarında ısı artışa neden olan durumlar, genellikle gün içerisinde işin oturarak yapıldığı meslek gruplarında çalışanlarda görülmektedir. Uzun yol şoförlerinde, yüksek ısı karşısında çalışmak zorunda olan fırıncılık gibi hizmet verilen sektörlerde alışanlarda daha sık görülmektedir" diye konuştu.



Cep telefonlarının yaymış oldukları alanlarının bazı tümörlerin gelişmesine neden olduğunu belirten Tavmergen, cep telefonlarının genital bölgelere yakın yerlerde tutulmasının kadında ve erkekte yumurtalık fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebileciğine dikkati çekti.



Prof. Dr. Erol Tavmergen, bunların dışında özellikle alkol tüketen erkeklerde spermlerde şekil bozukluğunun görülebildiğini sözlerine ekledi.

