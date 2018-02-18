Dar gelirlilerin kıyafet ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ikinci el giyim birimi, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim yardımı yapıyor. Müdür Mücahit Erdoğan, geçen yıl 2 bin 143 ihtiyaç sahibine, 23 bin 76 parça kıyafet verildiğini söyledi.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ikinci el giyim biriminden, dar gelirli vatandaşlar ihtiyaçları olan giyim eşyalarını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Görevliler, duyarlı vatandaşların verdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri toplayarak, yıkayıp, ütüleyerek raflardaki yerlerine asıyor. Birimde en fazla, bebek ve çocuk giysilerine ihtiyaç duyuluyor. Giyim eşyaları arasında ayakkabı, bot, terlik ve gelinlikte bulunuyor.

YIKANIYOR, SÖKÜĞÜ DİKİLİYOR, ÜTÜLENİYOR

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan, birimin kısa süre önce ihtiyaç doğrultusunda fiziki şartları daha iyi olan bir binaya taşındığını belirterek, \"Burada yeni doğan ve çocuk kıyafetinden tutun, her yaşa hitap edecek kıyafetlerimiz mevcut. Bazı okullarda da öğrenciler arasında toplanan kıyafetler buraya teslim ediliyor. Dezavantajlı insanlarımız bu imkandan faydalanıyorlar. Duyarlı vatandaşlarımız da bizlere bu kıyafetleri getiriyorlar veya bize telefon açıyorlar, biz müdürlük olarak gidip evlerinden alıyoruz. Personelimiz, hangi kıyafetlere ihtiyaç duyulduğunu bize iletiyor. Biz de basın yoluyla duyarlı vatandaşlara bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Kıyafetleri yıkıyoruz, söküğü varsa da makinelerimiz var dikiyoruz. Ütüleniyor, yıkanmış ve ütülü bir şekilde biz bunları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz\" dedi.

Geçen yıl 23 bin 76 parça kıyafetin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Erdoğan, \"2017 yılında 23 bin 76 parça kıyafet 2 bin 143 ihtiyaç sahibine teslim edildi. Kıyafet ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar oldukça memnun. Kıyafet vermek isteyenlerde bizleri arayarak destek veriyorlar\" dedi.

Mücahit Erdoğan, ekonomik durumu yeni kıyafet almaya yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bu sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal bir dayanışma örneği ortaya çıkardıklarını söyledi.



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