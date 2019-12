Dar gelirli et ihtiyacını 'taşlık kıyması'yla karşılıyor

Et ürünleri tebliğinde ‘taşlık kıyma’ diye bir tabir olmamasına rağmen tavuğun taşlığı ve hayvan yağının karıştırılmasıyla elde edilen taşlık kıyma, kasaplarda 4,5 ile 6 YTL arasında satılıyor.



Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Konya Kadınlar Pazarı'nda özellikle et ürünlerinin satışında önemli bir artış yaşandığını belirten yetkililer, taşlık iyi temizlenmiyorsa dışkı kalıntısı olabileceğini, ayrıca içindeki kalın bağ dokunun uzaklaştırılmaması durumunda sindirim sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.



Et ürünü konusunda gelir durumuna göre tüm müşterilerinin ihtiyacını karşılamak istediğini söyleyen esnaf, marketlerde 4-5 YTL arasında satılan tavuğun kilosunu bu pazarda 2 YTL'den satıyor. Sağlık koşulları gözetilmediğinde herkesin gelirine göre kıyma bulabildiği pazarda bir kasap, 4,5 ile 12 YTL arasında değişen fiyatlarda hazır kıyma satabiliyor.



Az yağlı dana kıyma 12 YTL'ye satılırken, tavuk taşlığından yapılan 4,5 YTL'lik taşlık kıyma da alıcı buluyor. Kasaplar, tavukçulardan aldıkları taşlıkları hayvan yağı ile karıştırıp kıyma haline getirdiklerini belirterek, "Hayvan yağı kullanıldığı için tavuk kokusu olmuyor. Özellikle Ramazan ayında bu kıymaya talep çok oluyor" dedi.



Pazardaki başka bir kasap da sadece üzerine "kıyma" yazdığı ürününü 6 YTL'den satıyor. Bu ürün de taşlık, sakatat, hayvan yağı karışımından elde ediliyor. Ancak kasap, tüketicisini bu konuda bilgilendirmiyor.



Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karakaya, öncelikle tüketicilerin hazır kıyma satışı izni olmayan yerlerden kesinlikle hazır kıyma almamalarını önerdi. Kıyma yapılacak ürünün mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Karakaya, taşlık kıyma konusunda da tüketicileri uyardı.



Et Ürünleri Tebliği'nde "taşlık kıyma" diye bir tabir olmadığının altını çizen Karakaya, "Kasaplar dar gelirlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu yolu deniyor. Piyasanın iyi denetlenmesi gerekiyor. Dar gelirlinin ihtiyaçları karşılanacak diye sağlıksız gıda tüketimine izin verilmemeli" dedi.