-Dar gelirli çocuklarına üniversitede ''kış kampı'' MALATYA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İnönü Üniversitesi ve İnönü Çocuk Üniversitesi'nin işbirliğinde, dar gelirli ailelerin başarılı çocukları için düzenlenen ''Kış Kampı'' başladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampın açılışında yaptığı konuşmada, İnönü Çocuk Üniversitesi'nin Avrupa Çocuk üniversiteleri arasında ilk 12 kurucu üniversite arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'deki ilk kez yarı yıl tatilinde yapılan bir kamp olduğu için buraya katılan çocukların şanslı olduğunu belirten Çelik, TÜBİTAK'ın da desteğiyle düzenlenen kampın çocukların üniversiteyle tanışması adına önemli olduğuna işaret etti. Üniversitenin öğretim üyelerinin çocuklara vakit ayırarak eğitimler vereceğini ifade eden Çelik, çocukların erken yaşlarda üniversite koşullarını tanıyabileceklerini belirterek, ''Liseyi bitirdiğim zaman üniversite sınavına Ankara'ya gittiğimde üniversite ortamını gördüm. Sizler bu konuda şanslısınız'' dedi. Çocukların geleceğine yön vermesi açısında da kampın önemli olduğunu, burada eğitilmesinin Türkiye'ye de büyük katkıları olacağını anlatan Çelik, Türkiye'nin 2023'deki ihracat hedefini yakalayabilmesi için ekonomik değeri yüksek mallar üretmesi gerektiğini, bunları yapacak kişilerin de bugünün çocukları olduğunu belirtti. Çocukların araştırıcı, bilgi düzeyi, donanımı yüksek olan bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Çelik, çocuklara seslenerek, ''Bu kampı eğlence olarak görmeyin. Bu kamp aranızdan patent alacak, buluş yapacak bir çok bilim insanının yetişmesine katkı sağlayacak'' diye konuştu. Çelik, kamp sonunda çocuklara sertifika verileceğini kaydetti. -''Her çocuk keşfedilmeyi bekler''- İnönü Çocuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet Geçgil de ''Olağanüstü bir öğrenme kapasitesi ve biricik yetenekleriyle her çocuk keşfedilmeyi bekler'' sloganıyla kurdukları TÜBİTAK destekli kış kampına, bir kısmı yatılı bölge okullarından, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen başarılı 6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinden 100'ünün katılacağını söyledi. Çocukların bir kısmının hava muhalefeti nedeniyle açılışa katılamadığını dile getiren Geçgil, ancak 10 gün sürecek kampta 100 öğrencinin de yer alacağını belirtti. Kampta çocuklara deneyler yaptıracaklarını, akademisyenler tarafından eğitimler verileceğini ifade eden Geçgil, özellikle meraklı çocuklar için kampın ''cennet gibi bir yer'' olduğunu vurguladı. Bu eğitimlerin büyükşehirlerde ciddi maliyetlerle verildiğini kaydeden Geçgil, kampta çocuklara ücretsiz olarak eğitimler verileceğini, ayrıca TÜBİTAK'ın bilim çocuk dergileri ile eşofmanlar, önlükler dağıtılacağını dile getirdi. Açılışa katılan çocuklar da kampta hem eğleneceklerini, hem de eğitim alacaklarını belirterek, heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Nükleer enerjiden bitkilerin çıkış öykülerine, astronomiden elektroniğe kadar pek çok konuda akademisyenlerden eğitim alacak çocuklar, 10 gün boyunca laboratuvar ortamında çeşitli deneylere katılacak, örnek problem çözme ve buluş çalışmaları yapacak.