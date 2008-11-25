Danualara trilyonluk ev

İngiltere'de bir cerrah, Danua cinsi köpeklerinin rahat bir hayat sürmelerini sağlamak için hayvanların her türlü ihtiyacına cevap veren 2.86 milyon dolar değerinde bir ev hazırlattı.



Cotswolds kentinde oturan ve adı açıklanmayan cerrah, işte olduğunda köpeklerinin bakımsız kalmaması için böyle bir ev hazırlatmış.



Girişteki retina tarayıcıları sayesinde eve başka hayvanın girmesine imkân olmayan kapılar bulunuyor.



Evin her odasına yerleştirilen kameralar sayesinde sahipleri, köpeklerini 24 saat internet üzerinden izleyebiliyor.



Hayvanların yemek ve su kapları da elektronik olarak hergün 3 kez doluyor, hayvanların yemeklerini bitirmesinin ardından da temizleniyor.



Sıcaklık ve nem oranının internet üzerinden ayarlanabildiği evde hayvanlara öze bir de spa banyosu bulunuyor.

