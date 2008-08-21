Dantel örmek, hasta edebilir

Özellikle orta yaşlı kadınların kâbusu haline gelen el bileği ağrıları, elin aşırı kullanımına bağlı olarak bilekten geçen sinirlerin sıkışmasıyla oluşuyor.



Çoğunlukla ev işi yapan, dantel ören kadınlarda görülen bu sağlık sorunu, sürekli elini kullanarak çalışanlarda ve bilgisayar kullananlarda da ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Beyin Cerrahı Operatör Dr. Halit Togay, el bileği ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.



Elin, uykudan uyandıracak kadar ağrıması, uyuşması ve kuvvetsizleşmesi gibi belirtilerle kendini gösteren Karpal Tünel Sendromu’nda, ağrı kola ve omuzlara da yayılabilir. Bu nedenle sorun, boyun fıtığı gibi pek çok hastalıkla karıştırılabilir. Hastalığın doğru teşhis edilebilmesi için boyun MR’ı ve sinir elektrosu (ENMG) çekilmesi tedaviyi başlatmak için ilk adımlardır.



Hamilelikte sıkça görülür



Hamilelikte de sıkça görülen Karpal Tünel Sendromu, vücuttaki hormonal değişime bağlı olarak ödem oluşmasıyla meydana gelir. Hamilelerin vücudundaki ödem nedeniyle el bileği sinirleri sıkışır ve ağrıya neden olur. Hastalık hamilelik döneminde meydana geldiyse, doğumdan sonra vücuttaki ödemin atılmasıyla düzelir; ancak, aylarca bu ağrıyı çekmek istemeyen hamileler, çeşitli tedavi yöntemlerini deneyerek, gerekliyse cerrahî müdahaleye başvurarak hastalıktan kurtulabiliyor.



Hastalığın teşhisi ve tedavi için hastanelerin beyin cerrahisi ve fizik tedavi bölümlerine başvurulabilir. Tedavi için antienflamatuvar ilaçlar, bilek egzersizleri ve kortizon kullanımı gibi seçenekler mevcut. Hastanın durumuna göre gerekli ise, cerrahî müdahale ile kalıcı olarak çözüm sağlanabilir.



Ameliyat, bileğin küçük bir kesikle açılıp, sıkışan sinirin rahatlatılmasıyla bitirilir. Hasta birkaç gün içerisinde ağrılardan kurtulup, normal hayatına devam edebilir.





Tempo24





