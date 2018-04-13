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Yaşam

Dansta Buluşalım: Zihinsel engelli çocuklar için Dorock XL'da düzenlenecek konser 30 Nisan'da

Konserde Dolu Kadehi Ters Tut, Dardamar, Ümit Taşkıran, Şehinşah, Red End ve Voodoo Medicine sahne alacak

13 Nisan 2018 14:49

Down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar ile üniversiteli partnerlerini bir araya geldiği “Dansta Buluşalım” projesini düzenleyen “Benden Başka Ritimler” oluşumunun yapacağı “+BEN” tanışma, yardım ve konser gecesi 30 Nisan’da Kadıköy’deki Dorock XL’da yapılacak.

Tomurcuk Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren “Benden Başka Ritimler”in organize ettiği konserde Dolu Kadehi Ters Tut, Dardamar, Ümit Taşkıran, Şehinşah, Red End ve Voodoo Medicine sahne alacak. Kapı açılışının 18:00’de yapılacağı konserde dans ve ritim gösterilerinin ardından dansçılarla tanışma etkinliği düzenlenecek. Konser saat 19:00’da başlayacak.

Tüm gelirlerin down sendromlu ve engelli çocuklara bağışlanacağı konserde bilet fiyatları 25 lira olarak belirlendi. Konsere bağışlayacağı bir kitapla gelenler ise 20 lira ödeyerek konseri izleyebilecek. Toplanan kitaplarla down sendromlu ve engelli çocuklar için kütüphane oluşturulacak.

Tomurcuk Vakfı hakkında

Tomurcuk Vakfı, zihinsel engelli çocuğu olan aileler tarafından 2010 yılında kuruldu.

Zihinsel engelli bireyleri, eğitim ve üretim ortamında kendilerine yeterli hale gelecek şekilde eğitmek, topluma uyumlarını, iş edinme becerilerini geliştirmek, üretken hale getirmek ve sosyal rehabilitasyonlarına destek olmak üzere çalışmalar yapan vakıf, özellikle ebeveynlerin vefatından sonra vakıf çatısı altında korumaya aldığı engelli bireylere yaşamlarını sürdürecekleri, üretim ve sosyal yaşamlarını devam ettirecekleri “ Yaşam Merkezi”ni de zihinsel engelli bireylerin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Vakıftan yararlanan kitlenin büyük çoğunluğu sosyo-ekonomik yönden dar gelirli sayılabilecek ailelerden oluşuyor. Bu çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatlara göre okullara ödenen  eğitiminin yanında Vakıf tarafından sosyal yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla haftanın 2 tam günü vakıf atölyelerinden faydalanma olanağı sunulmakta ve ücretsiz öğle yemeği imkanı tanınmakta.

Ayrıca, öğrenciler çeşitli zamanlarda planlanan sinema, tiyatro ve sosyal aktivitelere katılmakta, vakfın bu politikası sonucunda da çocuklara sosyalleşme, ailelerine de kendilerine zaman ayırma olanağı yaratılmakta…

Vakfın resim atölyesinde profesyonel ressam eğitmenler eşliğinde öğrenciler tarafından yapılan resimler, yıl sonunda çeşitli galerilerde sergilenmekte ve tablo satışlarından elde edilen gelir, ressam öğrencilere veriliyor.

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