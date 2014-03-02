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Yaşam

Dansöze para takmaya 200 bin lira ceza

RTÜK ve mahkemeye göre, televizyonda çocukların izlediği saatte dansözün göğüs ve kalçasına para takmak ahlakı bozuyor. Kanal D'ye verilen 200 bin lira para cezasına yargı da onay verdi

02 Mart 2014 14:35

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Kanal D’de yayınlanan, “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma ve eğlence programında dansözün göğüs ve kalçasına para yapıştırmaya verdiği 200 bin 640 TL cezaya yargı da onay verdi.

RTÜK, cezaya gerekçe olarak dansöze para yapıştırmanın çocukların ahlakını bozacak nitelikte olduğunu vurgu yaparken “Türk toplumunun genel ahlak anlayışını zedeleyebilecek, ailece izlenmesi sırasında bireylerin utanma, sıkılma ve huzursuzluğa yöneltebilecek nitelikte” olduğunu kaydetti.

Ceza kararı verilirken muhalefet partileri kontenjanından seçilen bazı Üst Kurul üyeleri dansöze para yapıştırmanın düğünlerde ve eğlencelerde sık rastlanan bir durum olduğunu, Türk kültürünün bir parçası haline geldiğini belirterek cezaya karşı çıktılar. Ancak Üst Kurul cezada ısrarcı oldu. Kanal D yönetimi, “dansöz” cezasını yargıya taşıdı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi ceza kararını bilirkişiye havale etti. Bilirkişinin hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi: “Ben Bilmem Eşim Bilir adlı programda yeralan içeriğin çocuk ve gençlerin zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimlere zarar verebilecek nitelikte içerik taşıyan programların çocukların izleyeceği zaman diliminde gösterilmesi nedeniyle cezalandırma doğru olduğu, televizyonların ulaştığı kitleler dikkate alınarak sorumlu davranılması gerektiği ve cezanın yerinde olduğuna karar verilmiştir.”

Ankara 3. İdare Mahkemesi Kanal D’nin cezanın iptali için açtığı davada, “dansöze para yapıştırmayı” çocukların ahlakını bozacak nitelikte olduğuna karar verdi. Böylece RTÜK’ün dansöze ceza kararı yargı kanalıyla da onanmış oldu.

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