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Yaşam

Dansöz rahibenin manastırı kapatılıyor

Papa 16'ıncı Benediktus, rahibeliğe geçen eski bir dansözün performanslarıyla gündemde olan Roma'da meşhur bir manastırı kapattı.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Papa 16'ıncı Benediktus, rahibeliğe geçen eski bir dansözün performanslarıyla gündemde olan Roma'da meşhur bir manastırı kapattı.



Vatikan'dan bir sözcü, manastırın dini kurallarla uyumsuzluk ve mali zorluklar nedeniyle kapatıldığını açıkladı. Santa Croce kilisesine bağlı olan Cistercian rahipleri, İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, başka kiliselere dağıtılıyor.

Haberlerde, manastırın çok büyük borç altına girdiği bildiriliyor. Vatikan sözcüsü Ciro Benedettini, açılan soruşturmada dini ve mali usulsüzlüklere rastladıklarını, ve dini yaşamla muhtemelen uyum göstermeyen hayat tarzlarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Soruşturma ardından manastıra yasak kararının mart ayında alındığı fakat kamuya yeni açıklandığı belirtiliyor. Manastırla ilgili tartışmanın odağında yer alan rahibe Anna Nobili, uzun yıllar İtalyan gece klüplerinde dansözlük yapmıştı.

Rahibe olduktan sonra, Anna Nobili manastırda ''Kutsal Dans'' adı altında seyircileri arasında önde gelen Katoliklerin de yer aldığı performanslar düzenliyordu.

Santa Croce, 4'üncü yüzyıla dek uzanan tarihiyle Roma'nın en eski ve itibarlı kiliselerinden biri olarak tanınıyor.


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