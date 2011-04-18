T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dansöz fotoğrafı nafakadan etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle çalışacak durumda olmadığını söyleyen...

18 Nisan 2011 03:00

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle çalışacak durumda olmadığını söyleyen Dorothy McGurk adlı kadın, internet bloguna göbek dansı yaparken çekilen fotoğraflarını koyunca nafakasının yarısından fazlasını kaybetti.

43 yaşındaki McGurk, birkaç yıl önce boşandığı kocasından ayda 850 dolar nafaka alıyordu.

Fakat eski eşi Brian McGurk, internette fotoğrafları görünce New York'ta mahkemeye başvurdu.


Evini de kaybetti

Mahkeme, Dorothy McGurk'ün nafakasını 400 dolara düşürürken dava masraflarını da ödemesi gerektiğine hükmetti.

Duruşmada ayrıca, Dorothy McGurk'ün çiftin eski evlerini boşaltması ve mülkün satışından gelecek paranın yüzde 60'ının Brian McGurk'e verilmesi kararlaştırıldı.

Blogunda her gün birkaç saat dans ettiğini yazan Dorothy McGurk, "O fotoğraflar dans ederken çekilmedi. Sadece poz vermiştim. Belime ve kollarıma iyi geldiği için hergün egzersiz yapıyorum"dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24