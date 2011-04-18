Dansöz fotoğrafı nafakadan etti

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle çalışacak durumda olmadığını söyleyen Dorothy McGurk adlı kadın, internet bloguna göbek dansı yaparken çekilen fotoğraflarını koyunca nafakasının yarısından fazlasını kaybetti.



43 yaşındaki McGurk, birkaç yıl önce boşandığı kocasından ayda 850 dolar nafaka alıyordu.



Fakat eski eşi Brian McGurk, internette fotoğrafları görünce New York'ta mahkemeye başvurdu.





Evini de kaybetti



Mahkeme, Dorothy McGurk'ün nafakasını 400 dolara düşürürken dava masraflarını da ödemesi gerektiğine hükmetti.



Duruşmada ayrıca, Dorothy McGurk'ün çiftin eski evlerini boşaltması ve mülkün satışından gelecek paranın yüzde 60'ının Brian McGurk'e verilmesi kararlaştırıldı.



Blogunda her gün birkaç saat dans ettiğini yazan Dorothy McGurk, "O fotoğraflar dans ederken çekilmedi. Sadece poz vermiştim. Belime ve kollarıma iyi geldiği için hergün egzersiz yapıyorum"dedi.





